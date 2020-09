Stadtwerke Augsburg starten in Ausbildungsjahr

Bei den Stadtwerken Augsburg (swa) hat Anfang September trotz Corona das Ausbildungsjahr für 24 Auszubildende gestartet. Außerdem beginnt ab 1. Oktober das Semester für zwei duale Studierende für BWL und Wirtschaftsinformatik bei den swa. Insgesamt bieten die Stadtwerke Augsburg neun Ausbildungsberufe und zwei duale Studiengänge an. In diesem Jahr starten zwei Fachkräfte im Fahrbetrieb, drei Anlagenmechaniker, drei Industriemechaniker acht Elektroniker für Betriebstechnik, sechs Industriekaufleute, ein Vermessungstechniker und ein Fachinformatiker.

Begrüßungswoche mit Hygienekonzept

Um den neuen Azubis den Einstieg ins Unternehmen zu erleichtern, findet zu Beginn des Ausbildungsjahres eine Begrüßungswoche statt – in diesem Jahr mit einem eigenen Hygienekonzept. Bereits beim Empfang erhalten die neuen „swa Talents“ Masken und Desinfektionstücher als Begrüßungsgeschenk. Auch das zweitägige Teamtraining im Allgäu kann unter bestimmten Auflagen stattfinden. „Bereits vor der Abfahrt wurden die Azubis in feste Gruppen eingeteilt, die sowohl im Bus nebeneinandersitzen als auch die Zimmer teilen. Im Bus gibt es außerdem Maskenpflicht“, erklärt swa Ausbildungsleiter Yuhanin Özdemir. Um Mindestabstände auch bei der Übernachtung einzuhalten, bewohnen maximal vier Personen die Zimmer, auch wenn sie für bis zu 10 Personen ausgelegt wären. „Das Essen wird ebenfalls in zwei Schichten aufgeteilt“, betont Ausbilder Oliver Scherer.

Maßnahmen werden der aktuellen Situation angepasst

Nach der Begrüßungswoche starten die Azubis dann in den verschiedenen swa Abteilungen. Auch dort wird der Mindestabstand eingehalten, bei Besprechungen gilt die Maskenpflicht. „Der betriebliche Unterricht findet in kleineren Gruppen mit vier bis fünf Personen statt“, erklärt Oliver Scherer. „Es wird flexibel gehandelt, wir passen die Maßnahmen entsprechend der aktuellen Situation an.“

Jetzt für nächstes Jahr bewerben

Alle Interessenten für einen Ausbildungsplatz bei den Stadtwerken Augsburg können sich schon jetzt für den Ausbildungsstart 2021 bewerben. Alle Informationen zu den jeweiligen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen gibt es auf dem Online-Bewerbungsportal der Stadtwerke Augsburg.