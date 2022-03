swa eröffnet Carsharing Standort in Langweid

Zur Nutzung steht ab sofort ein Kleinwagen und ein Elektroauto zur Verfügung. Der Carsharing Standort mit dem Elektroauto befindet sich am Rathaus und der Kleinwagen in der Foretstraße in Langweid am Lech. Bereits vor der Standorteröffnung haben sich zwölf Bürger aus Langweid angemeldet.

Keine Aufnahmegebühr für die Bürger Langweids

„Das Carsharing-Angebot ist eine günstige Alternative zum Privatauto, das durchschnittlich 23 Stunden am Tag ungenutzt auf dem Parkplatz steht und hohen Unterhalt kostet“, freut sich Langweids erster Bürgermeister Jürgen Gilg über das neue Mobilitätsangebot in seiner Gemeinde. Auch für Vereine und Firmen sei Carsharing eine interessante Alternative zu einem eigenen Fuhrpark. Zur Standorteröffnung hat sich die Gemeinde etwas einfallen lassen: Alle Kunden, die sich mit der Postleitzahl 86462 anmelden, zahlen keine Aufnahmegebühr und Grundgebühr bis 28. Februar 2023. Dazu muss bei der Anmeldung der Code „Langweid22“ angegeben werden.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Nachfrage nach Carsharing Modellen wächst

„Wir freuen uns, dass wir Carsharing nun auch in Langweid am Lech anbieten können“, sagt swa Geschäftsführer Dr. Walter Casazza. Damit seien die Langweider ab sofort flexibel mobil unterwegs. Neben Augsburg gibt es mittlerweile Standorte in Stadtbergen, Friedberg, Gersthofen, Neusäß, Königsbrunn, Diedorf, Meitingen, Wertingen, Schwabmünchen und Günzburg. „Das zeigt sehr eindrücklich, dass nicht nur in den großen Ballungszentren, sondern auch in mittleren und kleineren Städten und Gemeinden die Nachfrage nach mehr Mobilität ohne eigenes Auto vorhanden ist“, betont Casazza. Wer bei den swa für Carsharing angemeldet ist kann deutschlandweit in 237 Städten und Gemeinden das dortige Carsharing zu den gleichen Konditionen nutzen.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Kundenkarte gibt es im Rathaus Langweid am Lech

Nach Anmeldung beim swa Carsharing, online oder mit Papierformular, kann die Kundenkarte nach Vorzeigen des Führerscheins direkt im Rathaus Langweid abgeholt werden. Natürlich können sich die Nutzer auch wie gewohnt im swa Kundencenter in Augsburg anmelden und ihre Kundenkarte direkt dort in Empfang nehmen. Noch bequemer geht es aber per Online-Führerschein-Prüfung zum Wunschtermin und Postzustellung.