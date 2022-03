Diese Baumaßnahmen starten jetzt im Augsburger Stadtgebiet

Auf Grund von Arbeiten der Stadtwerke Augsburg an den Wasserleitungen kommt es ab 21. März 2022 in der Neuburger Straße (bis zur Rechten Brandstraße) zu Gehwegsperrungen und zur Fahrspurverengung.

Vollsperrung ist nötig

Für die Arbeiten ist auch eine Vollsperrung der Rechten Brandstraße für den Durchgangsverkehr für wenige Tage notwendig. Für Anlieger ist die Zufahrt möglich. Die Buslinie 33 wird über die Kurt-Schumacher-Straße und die Steinerne Furt umgeleitet. Es handelt sich nicht um die vierspurige Neuburger Straße, sondern um die östlich parallellaufende „Nebenstraße“. Die Maßnahme startet am 21. März 2022 und dauert voraussichtlich bis Mai.

Arbeiten an Stromleitungen

In der Lechhauser Straße (Hausnummer 10 bis 34) führen die Stadtwerke ab 16. März 2022 Arbeiten an den Stromleitungen durch. Stadtauswärts kommt es dadurch zur Fahrbahnverengung. Der Fuß- und Radverkehr wird auf den rechten Fahrstreifen geführt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang April.

Moltkestraße wird für den Durchgangsverkehr gesperrt

In der Moltkestraße (zwischen Imhofstraße und Gögginger Straße) starten am 14. März 2022 die Arbeiten an den Gas- und Wasserleitungen. Die Moltkestraße muss für diese Baumaßnahmen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden und die Parkplätze entfallen für den Zeitraum der Baumaßnahme. Für Anlieger ist die Zufahrt zu den Grundstücken möglich. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April.