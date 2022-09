swa bringen Figuren für Turamichele-Fest in Bewegung

Festakt

Jeweils 15 Minuten vor der vollen Stunde stellen Kinder für Kinder die Geschichte von Gut gegen Böse beim swa Turamichele-Schauspiel dar. Archivfoto: swa / Thomas Hosemann

Der 29. September ist in Augsburg bereits seit fast 500 Jahren ein ganz besonderer Tag. Denn am Namenstag des heiligen Michaels wird das Fest des Turamichele gefeiert, welches als eines der ältesten und größten Kinderfeste im Raum Augsburg besteht. Von 10 bis 18 Uhr schauen am Samstag, 24., Sonntag, 25. und Donnerstag, 29. September zu jeder vollen Stunde hunderte Kinder auf dem Rathausplatz gebannt hoch zum Perlachturm, wenn sich wie von Zauberhand ein Fenster öffnet und der Heilige Michael den Teufelsdrachen bezwingt.

Wer steckt hinter den Figuren?

Ganz wie von Zauberhand funktioniert das Schauspiel auf dem Perlachturm dann doch nicht. Denn hinter dem Turmfenster verbergen sich zwei swa-Mitarbeiter: Sie öffnen den Vorhang, bringen die Figuren in Position und erwecken mit dem Drehen an einer Kurbel die Figuren zum Leben. Mit einem Lanzenstich des heiligen Michael pro Glockenschlag. Nach drei Tagen hat der Erzengel dann 162 Mal auf den Teufelsdrachen eingestochen und das Böse besiegt. Seit den 50er Jahren kümmern sich die Stadtwerke Augsburg (swa) um die Figur und das Kinderfest und halten so gemeinsam mit Partnern eine lange Augsburger Tradition am Leben.

Mit der Turamichele-Tram durch Augsburg

Mit der Turamichele-Tram der swa aus den 70er Jahren, können Kinder und Erwachsene am Samstag und Sonntag um 11, 12:15, 13:30, 14:45 und 16 Uhr vom Rathausplatz Richtung Oberhausen und zurück fahren. Es haben maximal 80 Fahrgäste Platz. Der Fahrpreis beträgt einen Euro, Tickets sind beim swa Kids-Stand auf dem Rathausplatz erhältlich. Kinder bis sechs Jahre fahren gratis mit.