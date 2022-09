27 „swa-Talents“ beginnen Ausbildung bei den Stadtwerken Augsburg

Ausbildungsstart

27 junge Menschen beginnen ihre Ausbildung beziehungsweise ihr duales Studium bei den Stadtwerken Augsburg. Foto: Bernd Jaufmann/swa

Bei den Stadtwerken Augsburg (swa) hat im September das Ausbildungsjahr begonnen. Erstmals sind auch zehn duale Studierende dabei. Wie der Einstieg ins Berufsleben ablief.

In sechs Ausbildungsberufen und drei dualen Studiengängen werden insgesamt 27 jungen Menschen ausgebildet. In diesem Jahr wird in den Bereichen Anlagenmechanik, Industriemechanik, Elektronik für Betriebstechnik und Vermessungstechnik ausgebildet. Darüber hinaus begrüßen die swa sechs angehende Industriekaufleute und drei neue Fachkräfte im Fahrbetrieb. Die dualen Studiengänge sind in diesem Jahr BWL-Industrie, Wirtschaftsinformatik und Maschinenbau.

Alle Ausbildungsplätze besetzt

„Wir freuen uns sehr, dass wir alle Ausbildungsplätze bei den Stadtwerken mit motivierten, jungen Menschen besetzen konnten“, meint swa Personalleiterin Insa Zeller. „Insgesamt bilden wir damit 95 swa Talents, wie unsere Auszubildenden und dual Studierenden heißen, aus. Erstmals sind zehn dual Studierende dabei.“

Einstieg mit einem Einführungsseminar

Um den Auszubildenden und Studierenden den Einstieg ins Unternehmen zu erleichtern, findet zu Beginn des Ausbildungs- und Studienjahres ein Einführungsseminar statt. „Fester Bestandteil sind neben dem gegenseitigen Kennenlernen sowie den swa als Arbeitgeber auch Spaß und Action im Rahmen eines lehrreichen Teamtrainings, unter anderem im Allgäu“, erklärt swa Ausbildungsleiter Yuhanin Özdemir. „So lernen sich die Talents aus unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen kennen und können über ihre gesamte Ausbildungs- und Studienzeit gegenseitig vom Fachwissen profitieren.“ Nach dem gemeinsamen Einführungsseminar starten die Auszubildenden dann in den verschiedenen Abteilungen bei den Stadtwerken.