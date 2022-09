Moritzplatz: Straßenbahnen der Linien 1 und 2 rollen rechtzeitig zum Schulbeginn

Ende der Baumaßnahmen

Rechtzeitig zum Schulstart rollen die Straßenbahnlinien 1 und 2 am Moritzplatz wieder. Nach 18 Jahren musste die Gleisanlage dort über die Sommerferien getauscht werden. Ein neues, geschnittenes Pflaster macht zudem das Begehen und Befahren mit Rollatoren, Rollstühlen und Kinderwägen viel komfortabler. Foto: swa / Thomas Hosemann

Über die Sommerferien wurden die Gleise der Straßenbahnlinien 1 und 2 erneuert. Der Fahrbetrieb war deshalb eingeschränkt. Pünktlich zum Schulbgeinn rollen die Straßenbahnen weiter.

Mit der Straßenbahn ins neue Schuljahr: Ab Dienstag, 13. September rollen nach rund sechs Wochen Bauzeit am Moritzplatz die Straßenbahnen der Linien 1 und 2 wieder. Die Stadtwerke Augsburg (swa) hatten die fahrgastärmere Zeit der Sommerferien ohne Schülerverkehr genutzt, um nach 18 Jahren die Gleise im Bereich rund um den Moritzplatz zu erneuern.

Probefahrten haben bereits stattgefunden

Der straffe Zeitplan zur rechtzeitigen Fertigstellung zum Schulstart wurde trotz schwierigen Wetterbedingungen wie Hitze und Starkregen eingehalten. Damit der Start der Linie 1 und 2 reibungslos verläuft, haben am Wochenende bereits Probefahrten stattgefunden. Dabei wurden die Technik, wie die Weichensteuerung oder die Elektroversorgung über die Oberleitungen vor Inbetriebnahme umfangreich geprüft. Auch die Nachtbuslinien 90 und 91 können nun wieder ihre gewohnte Route fahren.

Komfortablere Wege für Fußgänger und Radfahrer

Die Gleis- und Weichenerneuerung am Moritzplatz hat die Stadt Augsburg auch dafür genutzt, das bisherige unebene Pflaster durch ein geschnittenes Granitgroßpflaster zu ersetzten. Damit werden die Wege für Fußgänger und Radfahrer komfortabler. Das Verlegen der Pflaster ist besonders aufwendig, da sie in Handarbeit auf die Schienenzwischenräume zugeschnitten werden. Zudem hatten die Starkregenereignisse in den vergangenen Wochen das Verlegen erschwert. „Wir konnten den straffen Zeitplan dank der reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Stadtwerken, Stadt Augsburg, dem Tiefbauamt und den beteiligten Baufirmen einhalten“, erklärt swa Bereichsleiter Infrastruktur Andreas Kern. Um die Bauarbeiten möglichst schnell abzuschließen, wurde im Zweischichtbetrieb von 6 bis 21 Uhr gearbeitet. Einzelne Pflaster werden in den kommenden Tagen noch unter laufendem Straßenbahnbetrieb verfugt, was den Fahrbetrieb aber nicht einschränkt.

Fahrradabstellanlage in der Maximilianstraße wird modernisiert

Die Fahrbahnrandstreifen zwischen Gehweg und Straßenbahnschienen wurden im Kreuzungsbereich auch so weit als möglich verbreitert. Außerdem wird die vorhandene Fahrradabstellanlage in der Maximilianstraße auf Höhe der Moritzkirche modernisiert und mit Fahrradanlehnbügel versehen.

Pflasterarbeiten in der Maximilianstraße ab Mitte Oktober beendet

Die umfangreichen Pflasterarbeiten in der Maximilianstraße Richtung St. Ulrich liegen ebenfalls im Zeitplan und werden voraussichtlich bis Mitte Oktober fertig gestellt. Dann werden auch die Buslinien 22, 32 und die Nachtbuslinie 94 wieder über den Moritzplatz fahren.