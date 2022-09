Ein Überblick über die aktuellen Baumaßnahmen in Augsburg

Baumaßnahmen

In den Sommerferien gibt es in Augsburg zahlreiche Baustellen. Einige von ihnen sind mittlerweile fertiggestellt, während andere noch andauernd. Welche Einschränkungen aufgehoben wurden und wo es noch zu Verkehrsbehinderungen kommt.

In der Königsbrunner Straße ist die großflächige Straßendeckensanierung und der barrierefreie Ausbau der Haltestelle „Offenbach Karree“ abgeschlossen und alle Sperrungen sind aufgehoben.

Weitere Fertigstellungen

Die Augsburger Stadtentwässerung führte am Mittleren Graben zwischen Pilgerhausstraße und Jakoberstraße Kanalbauarbeiten durch. Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Sperrung ist aufgehoben. Des Weiteren wurde die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Thommstraße/Am Pfannenstiel/Fischertor erneuert und die Anlage ist wieder in Betrieb.

Arbeiten in der Neusässer Straße abgeschlossen

Die Umbau- und Markierungsarbeiten in der Neusässer Straße sind ebenfalls abgeschlossen. Die neuen Fahrradwege sind markiert, die Bushaltestellen „Kinderklinik“ auf beiden Seiten und „Stenglinstraße“ auf der Westseite barrierefrei ausgebaut. Eine Querungshilfe im Bereich der Einfahrt zur Notaufnahme wurde zudem errichtet.

Vollsperrung über Nacht am Jakobertor

Die Dachsanierung am Anbau des Jakobertors ist abgeschlossen. Das Gerüst wird in der Nacht vom 09. September bis 10. September abgebaut. Dafür muss die Durchfahrt stadteinwärts von 20:30 bis 6:00 Uhr vollgesperrt werden. Die Umleitung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt wieder über die Jakoberwallstraße und das Vogeltor.

Nacharbeiten in der Domkurve

In der Domkurve finden vom 29. August bis 09. September Nacharbeiten am Pflaster statt. Es kommt phasenweise zu Engstellen auf der Fahrbahn für den Fahrzeug- und Radverkehr. Der Fußverkehr ist nicht betroffen.