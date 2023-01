Sternsinger besuchen die Stadtsparkasse Augsburg

Spendenaktion

Centerleiter Matthias Mahler mit einer Spende für die Aktion und Süßigkeiten als Dank für die Sternsinger, die von Haus zu Haus zogen. Foto: Nicole Gergen / sska

Nach der Pandemie-Pause kann die Tradition 2023 endlich wieder starten. So lief der Besuch in der Stadtsparkasse Augsburg ab.

Die Sternsinger der Pfarrei St. Moritz besuchten, nach pandemiebedingter Unterbrechung, kurz vor dem Dreikönigsfest wieder die Hauptstelle der Stadtsparkasse Augsburg am Königsplatz. Gemeinsam mit anwesenden Kunden freute sich Matthias Mahler, Centerleiter in der Halderstraße, über die Gesänge der Kinder.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Sternsinger sammeln Spenden in Augsburg

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ heißt das Leitwort der 65. Aktion Dreikönigssingen in diesem Jahr. Die Sternsinger ziehen von Haus zu Haus und sammeln Spenden für benachteiligte und Not leidende Mädchen und Jungen in armen Ländern, sie sehen sich dabei auch als Friedensbringer. Beispielland der Aktion rund um den Jahreswechsel ist Indonesien, inhaltlich dreht sich alles um das Thema Kinderschutz.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Stadtsparkasse Augsburg spendet an die Sternsinger

Für diesen guten Zweck steckte Matthias Mahler den Heiligen Drei Königen gerne eine Spende in die Sammeldose. Die Weisen aus dem Morgenland brachten Gottes Segen mit in die Geschäftsräume der Sparkasse und hinterließen ihr Kreidezeichen mit dem Schriftzug 20*C+M+B*23 an der Kundentreppe.