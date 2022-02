Steppacher Bogenbrücke wird renoviert und verbreitert

Unmittelbar im Anschluss daran baut die Stadt Neusäß die Gehwege, die auf die Brücke von beiden Seiten hinführen, zu kombinierten Geh- und Radwegen um.

Während der ersten Planungsphase ging das Staatliche Bauamt Augsburg noch davon aus, dass eine Vollsperrung der Deuringer Straße während der gesamten Bauzeit erforderlich sein wird. In der Detailplanung konnte vor allem die Verkehrsführung optimiert werden, so dass halbseitige Sperrungen in mehreren Bauabschnitten und eine kurze Vollsperrphase über die Sommerferien für die Baudurchführung ausreichen.

Beginn der Bauarbeiten ab Ende März

Derzeit wird vom Staatlichen Bauamt Augsburg ein öffentliches Ausschreibungsverfahren für die Vergabe der Bauarbeiten an der Bogenbrücke im Zuge der Deuringer Straße über die B 300 durchgeführt. Voraussichtlich ab Ende März diesen Jahres sollen dann die Bauarbeiten für die Sanierung und Verbreiterung des Bauwerkes beginnen.

An der über 35 Jahre alten Brücke sind etliche Schäden, beispielsweise Betonausbrüche, vor allem an den Fugen entstanden. Eindringendes Wasser schädigt den Beton und führt zu Schlaglöchern im Straßenbelag, die bislang nur provisorisch vom Straßenbetriebsdienst repariert werden konnten. Im Rahmen der ersten größeren Instandsetzung seit dem Bau im Jahre 1986 soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Neusäß auch der bestehende Gehweg mit 1,50 Meter Breite auf der Westseite der Deuringer Straße zu einem kombinierten Geh- und Radweg auf 2,75 Meter verbreitert und über die Brücke geführt werden.

So soll der Verkehr aufrechterhalten werden

Am Beginn der Planung ging das Staatliche Bauamt Augsburg wegen der relativ geringen Fahrbahnbreite beziehungsweise dem kleinen Baufeld von einer länger dauernden Vollsperrung der Deuringer Straße aus. Im Verlauf der weiteren Planungsschritte konnte vor allem durch detaillierte Untersuchungen der Verkehrsführung nun eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung und mehreren Bauphasen ausgeschrieben werden. Der Verkehr kann damit wechselweise, mit geringer Geschwindigkeit, einspurig durch die Baustelle geführt und auch der wichtige Busverkehr weitgehend aufrecht erhalten werden.

Nur in den Sommerferien ist eine Vollsperrung insbesondere wegen umfangreicher Brücken- und Straßenbauarbeiten, die über die gesamte Fahrbahnbreite erfolgen, zwingend erforderlich. Während der Vollsperrphase werden die Autofahrer mit einer umfangreichen Beschilderung über die B 300 und die Hagenmähderstraße umgeleitet.

Die Stadt Neusäß übernimmt die Kosten für den Radweg

Vom Staatliche Bauamt Augsburg werden insgesamt rund eine Millionen Euro in die Erhaltung des Brückenbauwerkes investiert. Die Stadt Neusäß übernimmt die Kosten für die Verbreiterung zum kombinierten Geh- und Radweg. Damit wird vor allem eine verkehrssichere Verbindung für Fußgänger und Radfahrer nach Deuringen und den südlich von Steppach gelegenen Naherholungsgebieten geschaffen. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die Beeinträchtigungen durch die dringend erforderliche Maßnahme.