Kläger Plastik mit Sitz in Neusäß verstärkt Management

Achim Windschiegl wird zum Chief Operating Officer (COO) von Kläger Plastik mit Sitz im bayerisch-schwäbischen Neusäß ernannt.

Windschiegl verantwortet von nun an das operative Tagesgeschäft inklusive den Abteilungen Einkauf und Produktionsplanung. Mit Kristian Kläger (CEO), geschäftsführender Gesellschafter, Helmut Möckel (aktueller CFO) und André Droescher (designierter CFO) macht Achim Windschiegl das Management-Team bei Kläger Plastik komplett.

Nach seiner Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik bei der Hörauf & Kohler GmbH war Achim Windschiegl bis November 2003 dort als Fachkraft tätig. Im Dezember 2003 wechselte er zur Kläger Plastik GmbH, dort bildete er sich berufsbegleitend zum Industriemeister Kunststoff weiter. Seit Frühjahr 2014 übernahm er neue Aufgaben im Bereich der Arbeitsvorbereitung, angefangen vom Einkauf bis hin zur Planung der Produktion. Nach diversen Weiterbildungen leitete er ab dem Jahr 2015 die Abteilungen Arbeitsvorbereitung und Einkauf. Im Jahr 2018 folgte die Verantwortung für den Bereich Logistik, der nächste Schritt in seiner beruflichen Karriere bei Kläger Plastik.

„Wir sind stolz auf die interne Bilderbuch-Laufbahn von Achim Windschiegl, der sich aus einem technischen Beruf durch tiefes Fachwissen, Prozess-Knowhow und hohe Einsatzbereitschaft in neue Aufgabenbereiche entwickelt hat. Durch sein technisches Verständnis und seine Tätigkeiten in den Bereichen Spritzguss, Arbeitsvorbereitung, Einkauf bis hin zur Logistik, hat er umfangreiche Kenntnisse über die gesamte Wertschöpfungskette. Diese Erfahrung sowie die Identifikation mit Kläger Plastik und die Leidenschaft für die Produktpalette an Sprühsystemen und Flaschen, machen ihn zur perfekten Besetzung für die Stelle des COO als Leiter des gesamten Tagesgeschäfts“, betont Kristian Kläger, geschäftsführender Gesellschafter.