Bauarbeiten an der Steppacher Bogenbrücke beginnen

Die Bogenbrücke in Steppach wird saniert. Foto: Staatliches Bauamt Augsburg

An der Steppacher Bogenbrücke im Zuge der B 300 (Ulmer Landstraße) begannen am Donnerstag, den 24. März, die Vorarbeiten zur Verbreiterung und Sanierung mit der Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung. Wie der Verkehr so lange umgeleitet wird.