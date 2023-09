Baustellen-Saison in Augsburg: Wo wird umgeleitet, gesperrt und gebaut?

Verkehrsinformationen

Symbolbild. Diese Baumaßnahmen werden im Stadtgebiet durchgeführt. Foto: Mario De Mattia/pixelio

In Augsburg sind zahlreiche Bauarbeiten im Gange und sollen im Laufe des nahenden Herbsts abgeschlossen werden. Neben den Bestandsarbeiten kommen nun aber noch neue hinzu, die sich allerdings nicht lange auf den Verkehr auswirken sollen.

Hier kommen neue Baustellen in Augsburg hinzu

Ab Montag, den 18. September 2023 wird der Abbruch der Linie 1 genutzt um in der Blücherstraße zwischen der Einmündung Neuburger Straße und der Hausnummer 6, Arbeiten an der Gasleitung durchzuführen. Der stadtauswärtige Verkehr muss hierfür auf die Gleistrasse geleitet werden. Die Arbeiten dauern bis Ende Oktober an. Das Mobilitäts- und Tiefbauamt führt in der Woche vom 18. bis 22. September jeweils ab 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr Wartungsarbeiten im Tunnel an der Nagahama-Allee durch. In dieser Zeit ist abwechselnd eine Spur in jeder Fahrtrichtung gesperrt.In der Reichenberger Straße laufen Arbeiten für den Einzelhandel Lidl. Ab 18. September wird die Reichenberger Straße von beiden Seiten zur Sackgasse bis zum Baufeld. Im Anschluss an die notwendigen Kanalarbeiten wird das Mobilitäts- und Tiefbauamt ab 5. Oktober zwischen Schäfflerbachstraße und Kreisverkehr Herrenbachstraße die Straße erneuern. Der Bus wird in der Zeit der Vollsperrung umgeleitet. Die Arbeiten sollen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein.

Wie schreiten die Maßnahmen in der Karolinenstraße voran?

Die Umgestaltung der Karolinenstraße schreitet voran. Der erste Bauabschnitt wurde mit dem Ende der Sommerferien abgeschlossen. Die weiteren Arbeiten werden lediglich im Gehwegbereich durchgeführt. Auch die Einbahnstraßenregelung in der Barfüßerstraße wird wieder eingerichtet. Das Parkhaus Hinter der Metzg ist über die Karolinenstraße/Perlachberg wieder erreichbar. Für den Lieferverkehr sind damit auch wieder die gewohnten Ladezonen Am Perlachberg und in der Barfüßerstraße vorhanden. Die Busparkplätze befinden sich weiterhin im Kesselmarkt. Auf Grund der Baumaßnahme am Schmiedberg verkehrt die Linie 1 Richtung Lechhausen bis November weiterhin als Schienenersatzverkehr. Voraussichtlich ab 18. September wird der B1 Richtung Innenstadt auch wieder die Haltestellen Rathausplatz und Moritzplatz bedienen. Auch der Nachtbus fährt ab dem Wochenende 22./23. September wieder regulär. Die finale Fertigstellung der Umgestaltung ist für den Herbst 2024 vorgesehen.

Diese Bauarbeiten sollen bald abgeschlossen sein

Seit 31. Juli laufen an der Kreuzung Gögginger Straße/ Eichleitnerstraße/ Schertlinstraße Arbeiten an den Fernwärmeleitungen. Deshalb ist die Schertlinstraße zwischen Memminger Straße und Gögginger Straße weiterhin vollgesperrt. Auch in der Ulrich-Hofmaier-Straße kommt bis Ende Oktober zu einer Vollsperrung. Seit März läuft die grundhafte Erneuerung des Straßenzugs „Mittlerer Graben“. Die Stadt und die beteiligten Firmen bündeln alle möglichen Kräfte, um die Bauarbeiten bis Mitte November fertigzustellen. In der Klausstraße laufen seit 16. August die Arbeiten am Localbahnübergang. Während der gesamten Bauzeit entfallen in der Klausstraße westlich und östlich der Localbahntrasse Stellplätze, es kommt zu kleineren Sperrungen und einer Engstelle mit Ampelregelung in der neuen Derchinger Straße. Die Arbeiten sind voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen.

Hier steht der Bauabschluss bevor

Seit der zweiten August-Woche wird der aktuell unbefestigte Geh- und Radweg in nördlicher Verlängerung der Klärwerkstraße sowie der Verbindungsweg zur Lechbrücke entlang der Autobahn A 8 asphaltiert. Während der Bauzeit muss der Weg für den Fuß- und Radverkehr vollständig gesperrt werden. Die Arbeiten sind voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen. Die Erneuerung des Abwasserschachts und die Teilsanierung der Stadtbachbrücke am Schmiedberg startete am Montag, 3. Juli. Dafür ist eine Vollsperrung für den Straßen-, Rad -und Schienenverkehr notwendig. Die Maßnahme dauert voraussichtlich noch bis Ende Oktober 2023. Im Zuge des Ärztehaus-Neubaus in der Prinzregentenstraße sind seit 07. Februar 2022 die AVV-Haltestellen verlegt. Dieses Bauprojekt dauert voraussichtlich noch bis Ende 2023 an.

Wie lange dauern die Arbeiten an der Fernwärmeleitung „Nordspange 2“ noch an?

Die Stadtwerke Augsburg führen die Arbeiten an der Fernwärmeerschließung in Oberhausen fort. Die Arbeiten haben Anfang Mai in der Augustastraße begonnen. Anfang Juni starteten die Arbeiten in der Tauscher- und Hoferstraße sowie Schönbachstraße zwischen Tauscherstraße und Drei-Auen-Platz, die dann voraussichtlich bis einschließlich KW 31 andauern. Nach Beendigung der Arbeiten in den genannten Straßen folgen ab den Sommerferien die Arbeiten in der Ahornerstraße sowie in der Schönbachstraße zwischen Ahornerstraße und Weiherstraße. Die Arbeiten sollen bis zum Herbst abgeschlossen werden. Während der Sperrung der Tauscher- und Schönbachstraße wird die Zufahrt zum Gebiet über den Norden (Klärwerkstraße und Schönbachstraße) ermöglicht. Hierfür wird die bestehende Durchfahrtssperre Höhe Westendorfer Weg geöffnet. Die gesamte Maßnahme in der Zugspitzstraße ist voraussichtlich im Oktober abgeschlossen.

Bei dieser Baustelle ist das Ende noch nicht in Sicht

Auf Grund der Umbaumaßnahmen am Josefinum ist die Kapellenstraße zwischen August-Wessels-Straße und Mendelssohnstraße für den gesamten Fahrzeugverkehr vollgesperrt. Die Anton-Bruckner-Straße kann bis zur Einmündung Hans-Sachs-Straße befahren werden. Eine Umleitung hierfür ist beschildert. Der Fußverkehr kann die Baustelle in der Kapellenstraße auf der östlichen Gehwegseite jederzeit verkehrssicher passieren. Der Haupteingang des Josefinums wird auf die Westseite des Gebäudes verlegt. Der Fußverkehr wird dorthin über den Josef-Kerker-Weg sowie von Norden kommend, über die Hirblinger Straße umgeleitet. Die Gesamtmaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende April 2025.