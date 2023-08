Für DB-Pendler kommt es in Augsburg erneut zu Behinderungen

Infrastruktur

Symbolbild. Züge im Nah- und Fernverkehr werden am Freitag auch in Augsburg ausfallen. Foto: Deutsche Bahn AG/Volker Emersleben

Aufgrund von Weichenerneuerungen im Bahnhof Geltendorf, kommt es im Netz Ammersee-Altmühltal und auf der Strecke Augsburg-Weilheim-Schongau ganztags in beide Richtungen zu Fahrplanänderungen und Ausfällen. Von Mittwoch, den 30. August bis Dienstag, den 5. September 2023 wird es daher zum Ausfall der Verbindung zwischen Schondorf und Walleshausen kommen.

Ersatz der Haltestellen durch Schienenersatzverkehr

Die Deutsche Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Schondorf und Geltendorf ein, der teilweise weiter nach Egling fährt. Die Busse fahren allerdings zu anderen Zeiten als die Züge im Regelfahrplan. Auf der Website der BRB können Fahrgäste die Sonderpläne einsehen und als PDF herunterladen. Zugverbindungen, die nicht im Sonderfahrplan aufgeführt sind, fahren an allen Tagen ohne Abweichungen vom Regelfahrplan.

Über die Bayerische Oberlandbahn GmbH und die Bayerische Regiobahn GmbH

