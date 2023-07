Bauarbeiten: Im Ostallgäu wird der Pendler-Verkehr der DB behindert

Infrastruktur

Durch Bauarbeiten der Deutschen Bahn Netz AG wird es vom 14. bis 25. Juli 2023 im Netz Ostallgäu-Lechfeld zu Fahrplanänderungen kommen. Auf der Strecke Buchloe-Füssen führen die Bauarbeiten nachts in beiden Richtungen zu Fahrplanänderungen und zum Wegfall der Haltestellen Kaufbeuren und Biessenhofen.

Ersatz der Haltestellen Biessenhofen und Kaufbeuren

Schienenersatzverkehr wird in der Form von Bussen zur Verfügung gestellt, die zwischen Biessenhofen und Kaufbeuren und Kaufbeuren und Biessenhofen verkehren. Auf diesem Streckenabschnitt werden in den Zügen der Deutschen Bahn aufgrund der Bauarbeiten auch die Fahrkarten der BRB (Bayerische Regionalbahn) anerkannt. Teilweise kommt es aber zu Fahrplanänderungen und die Busse und Züge fahren zu anderen Zeiten als im Regelfahrplan. Alle Zugverbindungen, die nicht im Sonderfahrplan aufgeführt sind, fahren an allen Tagen ohne Abweichungen und regulär nach dem Regelfahrplan. Weitere Informationen zu den Baumaßnahmen und dem Sonderfahrplan können Fahrgäste auf der Seite der BRB finden.

Über die Bayerische Oberlandbahn GmbH und die Bayerische Regiobahn GmbH

Die Bayerische Oberlandbahn und Bayerische Regiobahn sind beide Tochterunternehmen der Transdev-Gruppe, welche weltweit aktiv ist. Im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH (BEG), die den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern plant, fahren sie mit der Marke BRB. Die BRB bedient vier Netze, die unter anderem die Städte Rosenheim, Salzburg, München, Augsburg, Ingolstadt, Füssen und Landsberg anfährt. Die Transdev GmbH hat ihren Sitz in Berlin, stellt 7.800 Mitarbeiter an und macht einen Umsatz von circa 1,3 Milliarden Euro. Jährlich werden von den beiden Unternehmen circa 217 Millionen Fahrgäste transportiert. Transdev in Deutschland ist Teil der weltweit agierenden Transdev-Gruppe mit Sitz in Paris.