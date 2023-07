Sommerferien in Augsburg: Stadt kündigt etliche Baustellen an

Verkehr

Symbolbild. Diese Baumaßnahmen werden im Stadtgebiet durchgeführt. Foto: Mario De Mattia/pixelio

Über die Sommerferien rechnet die Stadt Augsburg mit einem deutlich verringerten Verkehrsaufkommen. Die Ruhe auf den Straßen soll genutzt werden um Baumaßnahmen möglichst wenig behindernd vorzunehmen. Zu den betroffenen Abschnitten zählen unter anderem die Karolinenstraße, Kobelweg und Schertlinstraße. Daran zeigt sich, dass es im August an wichtigen Verkehrsadern zu Einschränkungen kommt.

Vollsperrung in der Karolinenstraße und am Schmiedberg

Die langersehnte Umgestaltung der Karolinenstraße startet am 31. Juli. Ab dann wird sie für den Verkehr vollgesperrt. Fußgänger können die Baustelle weiterhin passieren und alle Geschäfte fußläufig erreichen. Das Parkhaus Hinter der Metzg ist über die Barfüßerstraße erreichbar. Für den Lieferverkehr werden drei Ladezonen ersatzweise eingerichtet. Zeitgleich schreiten die Baumaßnahmen am Schmiedberg und am Mittleren Graben voran. Der Schmiedberg ist bis voraussichtlich November noch vollgesperrt. Am Mittleren Graben ergeben sich ab den Sommerferien folgende Änderungen: Der Mittlere Graben wird Richtung Süden bis zur Barfüßerstraße als Einbahnstraße befahrbar sein. Im nördlichen Teil der Baustelle wechselt das Baufeld auf die westliche Seite.

Arbeiten an der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in zwei Bauphasen

Am 21. August starten die Sanierungsarbeiten an den Gleisanlagen in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße bis zum 1. September. Durch die Arbeiten an den Gleiskörpern in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr kann es zu erhöhter Lärmentwicklung kommen. Die Bürgermeister-Aurnhammer-Straße wird zur Einbahnstraße stadteinwärts. Die Umleitung wird über die Butzstraße eingerichtet. In der zweiten Bauphase vom 4. bis 8. September wird die Bgm.-Aurnhammer-Straße tagsüber zur Einbahnstraße stadteinwärts. In den Nachtstunden wird die Straße für die Arbeiten komplett gesperrt. Die Straßenbahn fährt in reduzierter Geschwindigkeit durch das Baufeld. Busse werden entsprechend der Einbahnstraße umgeleitet.

Hier kommt es in den Sommerferien zu Bauarbeiten

In den Sommerferien finden Arbeiten an den Telekommunikationsleitungen im Bereich Pappelweg/Neuburger Straße/Dr.-Schmelzing-Straße statt. Deshalb wird der Pappelweg in Abschnitten vollgesperrt. Die Dr.-Schmelzing Straße wird auf dem Abschnitt zwischen Neuburger Straße und Erfurter Straße zur Einbahnstraße in westliche Richtung. In der Schertlinstraße finden in den Sommerferien zwischen der Bahnbrücke und der Hochfeldstraße Arbeiten an den Telekommunikationsleitungen statt. Dafür wird die Schertlinstraße zur Einbahnstraße Richtungen Gögginger Straße.Außerdem starten ab 31. Juli an der Kreuzung Gögginger Straße/ Eichleitnerstraße/ Schertlinstraße Arbeiten an den Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen. Deshalb muss die Schertlinstraße zwischen Memminger Straße und Gögginger Straße vollgesperrt werden. Auch in der Ulrich-Hofmaier-Straße kommt es zu einer Vollsperrung.

Baustellen in Friedberger Straße, Rosenaustraße und am Milchberg geplant

Nach der Lechbrücke an der Friedberger Straße (Hochzoll) stadteinwärts wird zu Beginn der Sommerferien der Geh- und Radweg verbreitert und nach Abbrucharbeiten wieder ordnungsgemäß hergestellt. Für die Arbeiten muss der Geh- und Radweg vollgesperrt werden und eine Fahrspur entfällt vorübergehend stadteinwärts. Anlässlich der bevorstehenden Öffnung des neuen Bahnhofsportal West wird ab dem 21. August an der Rosenaustraße eine Querungshilfe geschaffen, um den Fuß- und Radverkehr sicher über die Rosenaustraße zu führen. Es kommt während der Baumaßnahme zu Engstellen in der Fahrbahn auf Höhe Sebastian-Buchegger-Platz. Ab dem 7. August finden am Milchberg Arbeiten an den Telekommunikationsleitungen statt. Der Milchberg ist in diesem Zeitraum als Einbahnstraße stadteinwärts befahrbar.

Radprojekt sorgt für Baustellen in der Klärwerkstraße

Ab der zweiten August-Woche wird der aktuell unbefestigte Geh- und Radweg in nördlicher Verlängerung der Klärwerkstraße sowie der Verbindungsweg zur Lechbrücke entlang der Autobahn A 8 asphaltiert. Außerdem wird es künftig eine durchgehende energiesparende, insekten- und fledermausfreundliche LED-Beleuchtungsanlage entlang des Geh- und Radwegs geben. Während der Bauzeit muss der Weg für den Fuß- und Radverkehr vollständig gesperrt werden. Dieser wird von Süden kommend über den Westendorfer Weg, Schönbachstraße, Mühlweg und Paul-Keller-Straße umgeleitet. Da die Überquerung des Lech entlang der A8 während der Bauzeit ebenfalls gesperrt ist, führt die Umleitung weiter Richtung Norden über Am Mühlängerle, Lechwehrstraße und schließlich über die Kanalstraße über den Lech.

Wo kommt es noch zu Verkehrsbehinderungen in Augsburg?

In den Sommerferien finden Arbeiten an den Gasleitungen statt. Nach der Einmündung Tunnelstraße bis zur Lilienstraße wird der Kobelweg zur Einbahnstraße stadtauswärts. Eine Umleitung wird über die Bürgermeister-Ackermann-Straße eingerichtet. In der Klausstraße starten am 16. August die Arbeiten am Localbahnübergang. Hier wird es künftig einen befestigten Übergang für den Fuß- und Radverkehr geben. Während der gesamten Bauzeit entfallen in der Klausstraße westlich und östlich der Localbahntrasse Stellplätze, es kommt zu kleineren Sperrungen und einer Engstelle mit Ampelregelung in der neuen Derchinger Straße.Die Deutsche Bahn führt ab 9. August in der Pferseer Unterführung jeweils montags bis freitags Wartungsarbeiten durch. Deshalb kommt es in den Nachtstunden zu einer Engstelle, die mit einer Ampel im Tunnelbereich geregelt wird. Abends ab etwa 21 Uhr kann deswegen die Straßenbahn den Streckenabschnitt Richtung Stadtbergen nicht mehr befahren. Es werden Ersatzbusse eingesetzt.