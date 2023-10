Statistik zur Landtags- und Bezirkswahl der Stadt Augsburg veröffentlicht

Wahlergebnis

Die Stadt Augsburg hat die Ergebnisse der Landtags- und Bezirkswahlen in Augsburg in einem statistischen Bericht zusammengefasst. Foto: B4B Wirtschaftsleben Schwaben

Die Stimmen für die Landtags- und Bezirkswahl in der Stadt Augsburg sind gezählt, die Ergebnisse veröffentlicht. Wie die Wahlbeteiligung im Vergleich zu Gesamtbayern aussieht und welche Unterschiede es zwischen den Stadtbezirken gibt, können Bürger nun in einer Kurzmitteilung der Stadt Augsburg nachlesen

Knapp 185.000 Augsburger Bürger konnten sich am 8. Oktober 2023 an den Wahlen für den Landtag und den Bezirkstag beteiligen. Nach Veröffentlichung der vorläufigen Wahlergebnisse durch das Bürgeramt hat das Amt für Statistik und Stadtforschung der Stadt Augsburg die wichtigsten Ergebnisse für die Stadt Augsburg in einem statistischen Kurzbericht zusammengefasst.

Ergebnisse und Vergleiche übersichtlich dargestellt

Im statistischen Kurzbericht der Stadt Augsburg sind neben den eigentlichen Ergebnissen zur Wahlbeteiligung sowie zu Erst-, Zweit- und Gesamtstimmen auch Vergleiche mit früheren Wahlen, zwischen Urnenwahl und Briefwahl sowie der Stadt Augsburg mit Bayern und Schwaben aufgeführt. Zum Beispiel lag der Anteil für die Briefwahl in Augsburg bei rund 30 Prozent. Was die Wahlbeteiligung betrifft, lag diese in Augsburg um 8,7 Prozent unter dem Wert für Gesamtbayern.

Statistiken können Bürger kostenlos herunterladen

Die Ergebnisse zu den beiden Wahlen wurden in Form von 8 Tabellen, 10 Abbildungen sowie 18 Karten aufbereitet, wodurch auch Schwerpunkte der Stimmenverteilung innerhalb des Stadtgebiets erkennbar werden. Nach Angaben des Amtes für Statistik und Stadtforschung liegen zwischen den Stadtbezirken erhebliche Unterschiede. Die 19-seitige Kurzmitteilung zur Landtags- und Bezirkswahl 2023 in Augsburg kann als Dokumentation und zum Nachlesen der Wahlergebnisse kostenlos auf der Webseite der Statistik und Stadtforschung Augsburg heruntergeladen werden. Dort sind auch weitere Veröffentlichungen des Amtes für Statistik und Stadtforschung zu finden.