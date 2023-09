Landtagswahl Bayern 2023: Diese Spitzenkandidaten schicken die Grünen in Schwaben ins Rennen

Landtagswahl Bayern 2023

Die Spitzenkandidaten der Grünen in Schwaben: Eva Lettenbauer, Max Deisenhofer, Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoğlu . Foto: Die Grünen

Am 08. Oktober wird ein neuer Landtag in Bayern gewählt. Was die Grünen für Unternehmer verspricht – und wer die Spitzenkandidaten für Schwaben sind.

Die links-liberale Partei stellt derzeit mit 38 Abgeordneten die größte Fraktion in der Opposition. Das traditionell größte Thema von Bündnis 90/Die Grünen ist ökologische Politik. Seit der vergangenen Bundestagswahl regieren die Grünen in Berlin gemeinsam mit der SPD und der FDP.

Das sind die schwäbischen Spitzenkandidaten der Grünen

Eva Lettenbauer ist 2018 in den Bayerischen Landtag gewählt worden. Seit April 2021 ist sie Teil des bayerischen Führungs-Duos der Grünen. In Sachen Wirtschaftspolitik positioniert sie sich dahingehend, „bayerischen Unternehmen zu helfen, den notwendigen Umbau der Betriebe hin zu einer ökologischen, sozial gerechten und zukunftsorientierten Wirtschaft in Bayern mit Innovationen und Weiterbildung zu meistern.“

Max Deisenhofer ist ebenfalls seit 2018 Mitglied im Bayerischen Landtag. Er sitzt im Ausschuss für Bildung und Kultus, ist seitens der Fraktion Sprecher für Sport, Medien, Digitale sowie Berufliche Bildung. Max Deisenhofer formuliert vier Schwerpunktthemen: Regionale Entwicklung in Schwaben, Bildung, Medien und Sport.

Stephanie Schuhknecht ist auch seit 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags. Seit Dezember 2018 ist sie Vorsitzende des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden. Ein besonderer Schwerpunkt von Stephanie Schuhknecht ist die Gründerszene in der Region.

Cemal Bozoğlu ist genauso seit 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags. Dort ist er in de Fraktion der Grünen Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus sowie Bürgerbeauftragter für Asyl und Migration. Cemal Bozoğlu ist Mitglied im Untersuchungsausschuss der NSU-Morde.

Diese Schwerpunkte in der Wirtschaftspolitik legen die Grünen

In ihrem Wahlprogramm sprechen sich die Grünen für Investitionen unter anderem in klimafreundliche Mobilität, saubere Energieversorgung und Digitalisierung aus. Unternehmen möchten sie mit dem „Bavarian Green Deal“ dabei unterstützen, umweltfreundlicher zu wirtschaften. Dafür soll ein Transformationsfond in Höhe von 300 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. In den Ausbau der Infrastruktur soll in Bayern jährlich eine Milliarde Euro fließen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken streben die Grünen regionale Bildungsagenturen an und wollen die duale Ausbildung stärken.