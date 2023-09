Landtagswahl Bayern 2023: Mit diesen Spitzenkandidaten treten die Freien Wähler in Schwaben an

Landtagswahl 2023

Die Spitzenkandidaten der Freien Wähler aus Schwaben: Alexander Hold, Dr. Fabian Mehring, Ulrike Müller und Bernhard Pohl. Foto: Freie Wähler

Am 08. Oktober wird ein neuer Landtag in Bayern gewählt. Was die Freien Wähler für Unternehmer verspricht – und wer die Spitzenkandidaten für Schwaben sind.