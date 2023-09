Jede Stimme zählt: Alles zur Landtags- und Bezirkswahl in Augsburg

Abstimmung

Symbolbild. Am 8. Oktober setzen Bayerns Bürger ihr Kreuz für eine neue Landesregierung. Foto: Timo Klostermeier / pixelio.de

190.000 Augsburger haben am 8. Oktober das Recht ihre Stimme für die Landtags- und Bezirkswahl 2023 abzugeben. Wie die Wahl in der Stadt ablaufen wird.

Zur Landtags- und Bezirkswahl gehört die Stadt Augsburg zwei Stimmkreisen an. Dies ist der Stimmkreis 701 Augsburg-Stadt-Ost und 702 Augsburg-Stadt-West, zu dem auch die Städte Neusäß und Gersthofen zählen. Die Stadt Augsburg ist in 118 Stimmbezirke aufgeteilt. Dazu kommen 118 Briefwahlbezirke.

Wer ist wahlberechtigt?

In Augsburg sind rund 190.000 Einwohnerinnen und Einwohner wahlberechtigt. Im Unterschied zur Kommunalwahlen haben EU-Ausländerinnen und -Ausländer bei Landtags- und Bezirkswahlen kein Wahlrecht. Nur Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland mit Erstwohnsitz in Augsburg dürfen in den Wahllokalen im Stadtgebiet an die Urnen gehen oder per Briefwahl teilnehmen.

Wie können Bürger ihre Stimme abgeben?

Am Wahltag haben die Wahllokale von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Hier können die Wahlberechtigten persönlich ihre Stimmen abgeben. Wer an der Briefwahl teilnehmen möchte, kann Briefwahlunterlagen noch bis Freitag, den 6. Oktober um 15:00 Uhr, persönlich im Bürgerbüro beantragen, die Unterlagen entgegennehmen und auch gleich an Ort und Stelle wählen. Eine Online-Beantragung ist noch bis Donnerstag, 5. Oktober, 12 Uhr möglich. Am Wahltag selbst ist das Bürgerbüro Stadtmitte von 8:00 bis 18:00 Uhr zur Entgegennahme von Briefwahlunterlagen geöffnet. Aktuell haben bereits mehr als 47.000 Wahlberechtigte aus Augsburg Briefwahlunterlagen beantragt. Das sind rund 25 Prozent aller Wahlberechtigten.

Wie läuft die Wahl ab?

Sobald die letzte wählende Person am Wahltag bis 18:00 Uhr ihr Wahllokal betreten und ihre Stimme abgegeben hat, wird vor Ort jeweils mit der Auszählung begonnen. Die Briefwahlunterlagen werden zentral in der Augsburger Messe, Halle 1 ebenfalls ab 18 Uhr ausgezählt. Bereits ab 14 Uhr werden die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Wahlbriefe auf ihre Gültigkeit geprüft. Insgesamt sind am Wahltag rund 1.500 ehrenamtliche Wahlhelfer im Einsatz. Am Wahltag beginnt um 18:00 Uhr die öffentliche städtische Wahlinfo-Veranstaltung im Oberen Fletz des Rathauses. Neben Direktkandidaten aus den Stimmkreisen 701 und 702 werden Vertreter aus Politik und Gesellschaft den Wahlausgang im Rathaus verfolgen. Auf Großbildschirm-TV-Geräten werden die Hochrechnungen der Fernsehsender übertragen.

Wann ist mit dem Ergebnis zu rechnen?

Voraussichtlich gegen 19:30 Uhr wird der erste Zwischenstand aus Augsburg auf eine Leinwand projiziert. Die vorläufigen Ergebnisse für die Stadt Augsburg und die Stimmkreise 701 und 702 werden für etwa 22 Uhr erwartet. Die amtlichen Endergebnisse aus den Stimmkreisen 701 und 702 stehen nach der abschließenden Sitzung des Stimmkreisausschusses fest. Diese findet am Mittwoch, 11. Oktober, ab 14 Uhr im Verwaltungsgebäude, An der Blauen Kappe 18, statt.

Oberbürgermeisterin Eva Weber plädiert für Wahlteilnahme

Oberbürgermeisterin Eva Weber richtet an alle Wahlberechtigten die Bitte, von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen und ihre Stimme abzugeben: „Wahlen sind der Herzschlag unserer Demokratie. Egal, ob per Briefwahl oder direkt am 8. Oktober: Ihre Stimme entscheidet über die zukünftige Machterteilung und die Frage, wer Ihre Interessen vertreten darf. Deshalb gebe ich die Empfehlung: Gehen Sie zur Wahl! Das Wahlrecht ist zu wertvoll, um es zu ignorieren!“