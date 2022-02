Stadtwerke Augsburg warnen vor ÖPNV-Ausfällen am Montag

Als wäre der Start in die Arbeitswoche nicht ohnehin für die meisten Menschen eine Herausforderung, erschweren derzeit die Corona-Spaziergänge in der Augsburger Innenstadt den verdienten Weg in den Montag-Feierabend. Durch die langen Menschenschlangen ist es Bussen und Straßenbahnen nicht möglich den Regelbetrieb aufrecht zu erhalten. So kommt es zu massiven Verspätungen und Ausfällen von Fahrten. Fahrgäste, die auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, müssen sich in der winterlichen Abendkälte verärgert gedulden, bis der Demonstrationszug weiterzieht. Die Stadtwerke Augsburg warnen bereits vor einer Wiederholung dieses Szenarios am Montagabend

Ab 17 Uhr sei mit erheblichen Behinderungen und Verspätungen im gesamten Liniennetz des Nahverkehrs zu rechnen. Gegebenenfalls müssen Linien vorübergehend eingestellt werden. Die Demonstrationszüge wirken sich unmittelbar auf zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien sowie Anschlüsse an weiterführende Linien auch des AVV aus. Ein kurzfristiger Einsatz von Ersatzbussen sei wegen Straßensperrungen und der Vielzahl der betroffenen Linien sowie sich kurzfristig ändernden Routen von Gruppen von Demonstrierenden nicht möglich.

An den Haltestellen gilt es daher erneut abzuwarten. Wie lange ist leider auch vor Ort nicht ersichtlich. Schon gar nicht in der AVV App, wo die verspäteten Abfahrtszeiten nicht aktualisiert widergegeben werden können, da die unberechenbare Dynamik der Demonstranten eine Prognose nicht zulässt. Die Stadtwerke Augsburg verweisen daher auf die swa-App, welche Störungen generell in Echtzeit wiedergeben soll. Inwiefern hier die Abschätzung erfolgen soll, ist jedoch ebenso unklar.