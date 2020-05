Stadtwerke Augsburg unterstützen regionale Wirtschaft

Die Stadtwerke Augsburg (swa) und Augsburg Marketing haben eine Zusammenarbeit gestartet, um die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Ziel ist es, dass 100 Prozent der Einnahmen der swa auch in Augsburg bleiben. Ab sofort gibt es beim Wechsel zu einem der swa Danke-Augsburg-Tarife (swa Strom oder swa Erdgas) je einen Bonus in Höhe von 100 Euro. In Form eines Augsburg-City Gutscheins, heißt es in einer Pressemitteilung der swa.

Denn jeder Euro, der in der Region bleibt, komme der Heimat zu Gute: den Menschen, der Wirtschaft, der Natur, Bildung, Sport, Kultur und Soziales. In über 120 Geschäften, Restaurants und Unternehmen in Augsburg kann der Augsburg-City Gutschein eingelöst werden. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass wir mit den Danke-Augsburg-Tarifen und den damit verbundenen Boni in Form eines Augsburg-City Gutscheins unsere Heimat unterstützen und das Geld direkt in der Region bleibt“, so Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing.

Augsburg Marketing arbeitet auch mit FCA zusammen

Augsburg Marketing unterstützt auch weiter Partner- und Hilfsprojekte, die ebenfalls die lokale Wirtschaft stützen wollen. Ein großes Projekt, bei dem Augsburg Marketing gezielt inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe mit dem FC Augsburg als Initiator zusammenbringt, ist #augsburghältzusammen2020. Hierfür wurde eine Spendenplattform geschaffen, auf der sich die Unternehmen kostenlos listen lassen und diese Seite mit ihren Stammkunden teilen können, die wiederum ihren Lieblingsladen direkt mit einer Spende unterstützen können.

Zudem findet sich auf augsburg-city.de eine Übersicht, auf der sich Augsburger Händler mit ihrem Angebot listen lassen können, ebenso Gastronomiebetriebe, die aktuell Lieferung oder Abholung anbieten können. Außerdem findet man auf der Seite eine Übersicht mit Onlinekursen oder Kunst- und Kulturangeboten aus Augsburg, die ein Stück Leben in die Wohnzimmer bringen.