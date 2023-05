Aufatmen unter Verbrauchern: Stadtwerke Augsburg senken ihre Gas- und Strompreise

Energiekrise

Symbolbild: Heizen in Augsburg wird bald wieder günstiger. Foto: Fotolia.de

Die Energiekrise hat die Kosten für Strom und Gas in die Höhe schießen lassen. Um wie viel die Stadtwerke Augsburg nun zum ersten Mal nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine ihre Preise senken wird.

Die Energiepreise haben sich an den Börsen wieder beruhigt. Sie liegen auch weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau als vor dem Krieg in der Ukraine, aber sind in den vergangenen Monaten jedoch gefallen. Von der Entwicklung profitieren nun auch die Verbraucher in Augsburg. Die Stadtwerke Augsburg (swa) senken den Gaspreis in der Grundversorgung um rund 19 Prozent. Für Stromtarife planen die swa ebenfalls Preissenkungen in den kommenden Monaten.

Ab wann wird Gas bei den swa günstiger?

Der Preis für eine Kilowattstunde Gas in der Grundversorgung sinkt ab 1. Juli um 4,28 Cent auf 17,6 Cent je Kilowattstunde. Der jährliche Grundpreis bleibe unverändert. Ein durchschnittlicher Augsburger Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden spare damit rund 650 Euro brutto pro Jahr. Die Entlastung durch die Gaspreisbremse, die noch ein halbes Jahr bis Jahresende greift, ist bei der Beispielrechnung noch nicht berücksichtigt. Dadurch werden dann 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs mit 12 Cent pro Kilowattstunde berechnet. Der durchschnittliche Haushalt spare so unter dem Strich mindestens 130 Euro. Die Preissenkung gilt für die Grundversorgung, aber auch bei den meisten Privatkundentarifen sinke der Preis ebenso. Weil die unterschiedlichen Tarife individuell kalkuliert werden, fällt die Preisänderung unterschiedlich hoch aus.

Warum wurden die Börsenpreise bisher nicht weitergegeben?

Um als Grundversorger die Versorgung der Kunden sicher stellen zu können, planen die Stadtwerke Augsburg längerfristig. „Wir kaufen die Energie in mittelfristigen Zyklen über mehrere Monate hinweg im Voraus ein“, so Längle. Das sichere zum einen die Versorgung, gleiche aber auch extreme Preisschwankungen aus. „Unsere Kundinnen und Kunden haben davon in der Zeit der extrem stark steigenden Preise im vergangenen Jahr profitiert“, so Längle. Entsprechend verzögert senke die swa auch wiederum die Preise, wenn die Einkaufspreise an den Märkten sinken. „Wir geben auch Preissenkungen so schnell wie möglich weiter.“

Wann reduzieren die Stadtwerke Augsburg

Auch die Strompreise sind an den Energiemärkten in den vergangenen Monaten gefallen und verharren seit Wochen auf einem deutlich höheren Niveau als vor der Energiekrise. Entsprechend planen die swa auch die Preise in Stromtarifen zu senken. Ab Mitte Juni bieten die swa ein günstiges Stromprodukt unterhalb der Strompreisbremse für Neu- und Bestandskunden an. Über die genaue Höhe und den Zeitpunkt der Preisänderungen wollen die swa ihre Kunden rechtzeitig informieren.