Stadtsparkasse Augsburg: Neuer Leiter Unternehmenskunden

Michael Kramer heißt der neue Bereichsleiter des Center.Unternehmenskunden der Stadtsparkasse Augsburg. Der 51-jährige, der seit mehr als 23 Jahren im gewerblichen Firmenkundengeschäft tätig ist, startet am 1. Oktober. Das teilte die Stadtsparkasse am Dienstag mit. Nach dem Wechsel von Wolfgang Tinzmann in den Vorstand der Stadtsparkasse war die Stelle vakant.

„Michael Kramer kennt die Sparkassenwelt seit etlichen Jahren, ist ein versierter Finanzexperte und beherrscht das Unternehmenskundengeschäft in allen Facetten. Wir hätten keine bessere Wahl treffen können", ist sich Vorstandsmitglied Tinzmann, der für das Unternehmenskundengeschäft verantwortlich ist, sicher.

Kramer war vorher bei der Münchner Sparkasse

Michael Kramer ist verheiratet, hat drei Kinder und „verkörpert die Werte und gelebte Partnerschaft, die die Sparkasse ausmachen", heißt es in der Mitteilung weiter. In seiner vorherigen Position als Leiter Unternehmenskunden bei der Stadtsparkasse München betreute er mit seinem Team die größten Kunden der Münchner Sparkasse.

„Ich bin schon sehr gespannt auf die neue Aufgabe, die für mich neuen Kunden und Kollegen sowie die neue Stadt. Ich sehe mich in erster Linie als Partner für die Kunden und werde die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, die mein Vorgänger gepflegt hat, weiter fortsetzen", äußert sich der Diplom- und gelernte Bankkaufmann.