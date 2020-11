Stadtsparkasse Augsburg erweitert Ines-Beratung

Im Frühjahr ging der persönliche Videoservice Ines der Stadtsparkasse Augsburg in der Geschäftsstelle Haunstetten-Mitte (Im Tal 5) an den Start. Mittlerweile hat Ines Nachwuchs bekommen: In der ehemaligen Geschäftsstelle in der Neue Straße 32 in Haunstetten profitiert ein weiterer Standort von dem neuen Service.

Face-to-face Kommunikation mit Mindestabstand Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auch dort nimmt die Kundschaft über einen großen Bildschirm direkt Kontakt zu einem Serviceberater auf: Das erlaubt direkte face-to-face Kommunikation, ohne sich Gedanken um den Mindestabstand machen zu müssen. Sämtliche Fragen rund um die Servicedienstleistungen werden beantwortet. Ebenso werden Aufträge, die man bei seinen täglichen Bankgeschäften zu erledigen hat, direkt bearbeitet. Einfach, kompetent, nah und das von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:30 Uhr.

Ines wird per Lichtschranke aktiviert Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gerade auch für diejenigen Kunden, die derzeit keinen direkten Kontakt möchten, da sie zum Beispiel zu den Covid-Risikogruppen zählen, ist Ines verantwortungsvoll zur Stelle. Für die Bedienung ist weder Vorwissen noch eine vorherige Anmeldung oder Freischaltung notwendig. Man muss also kein Technikspezialist sein. Aktiviert wird Ines per Lichtschranke, es ist keine Tür zu öffnen.

Einblendung erläuternder Dokumente ist möglich

Der Monitor kann zudem geteilt werden. Das lässt die Einblendung erläuternder Internetseiten oder Dokumente zu. Die Kabine ist behindertengerecht und abgeschirmt vor neugierigen Blicken. Eine Dokumentenkamera sowie ein Pen-Pad zum digitalen Unterschreiben runden die Ausstattung ab.

Digitaler und persönlicher AHA-Service

Für die täglichen Bankgeschäfte wird an beiden Ines-Standtorten auch ein SB-Bereich inklusive Geldautomat mit Einzahlfunktion vorgehalten. So funktioniert digitaler persönlicher AHA-Service bei der Stadtsparkasse Augsburg.