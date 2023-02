Stadtsparkasse Augsburg kürt Gewinner des Planspiels Börse

Finanzielle Bildung

Die Gewinner des Planspiels Börse. Quelle: Stadtsparkasse Augsburg

Anfang des Jahres endete der diesjährige Planspiel Börse Wettbewerb für rund 96.000 Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene. Im Geschäftsgebiet der Stadtsparkasse Augsburg beteiligten sich 893 Personen an dem Lernspiel. Durch den An- und Verkauf von Wertpapieren war es Sinn und Zweck des Wettbewerbes das virtuelle Kapital der Gruppen auszubauen. Unter den Aspekten der Energiekrise, des Ukraine-Krieges und steigender Inflation setzten die Teilnehmenden in diesem turbulenten Börsenjahr vor allem auf die US-Riesen Amazon, Tesla sowie Apple. Branchenübergreifend investierten sie auch in Adidas und Microsoft.

Wer landete auf dem Treppchen?

Die Teams schlossen insgesamt rund 1,2 Millionen virtuelle Aufträge ab und erzielten damit einem Gesamtumsatz von fast 4 Milliarden Euro. Einen Preis erwartet die drei besten Teams mit dem höchsten Depotgesamtwert oder mit den nachhaltigsten Geldanlagen am Ende des Spiels. Im Studierendenwettbewerb steigerte Marco Romankiewicz, aus dem Team "DenFirmaReloaded", das Startkapital von 50.000 Euro auf 67.441,28 Euro und durfte damit den ersten Platz in der Depotgesamtwertung feiern. Auch in Bayern steht Marco mit diesem Ergebnis an der Spitze und wurde Landessieger. Deutschlandweit brachte dies einen hervorragenden 5. Platz.

Weitere Platzierungen

Den Sieg in der Studi-Nachhaltigkeitswertung erreichte Celina Westendorp alias „Spekulationskekse“ mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 7.906,83 Euro. Das bedeutet Platz 3 für sie in Bayern. Nachhaltige Geldanlagen stehen beim Planspiel Börse seit vielen Jahren hoch im Kurs. Hier konnte das Schüler-Team „NoRiskNoReward“ vom Rudolf-Diesel-Gymnasium den ersten Platz in der Nachhaltigkeitswertung für sich verbuchen. Felix Keckeisen und Lukas Rieber konnten sich am Ende ein Plus von 3.337,13 Euro erarbeiten. Die FOS / BOS Augsburg war mit Denzi Knoth und Niklas Tröster, aus dem Team „DasGroßeBacken“ im Schülerwettbewerb am Start und konnte Platz 1 beim Depotertrag, der um rund 14.100 Euro gesteigert werden konnte, einheimsen.

Den Sparkassen-Azubi-Wettbewerb konnte das Team „Turkiye“, das sind die Auszubildenden Turan Vural und Samir Hajdarevic, in der Depotgesamtwertung, für sich entscheiden. Die Nachhaltigkeitswertung ging in diesem Fall an das Team „dieBärenmarkt-Aktionäre22“ mit Lina Fehr, Maximilian Engler und Sandro Nemetz. Gemeinsam mit dem Spielleiter Christian Ungewitter gratulierte Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse, Rolf Settelmeier, den Gewinnern. Dazu heißt es: „Wir freuen uns über den Erfolg der diesjährigen Teilnehmer am Planspiel Börse. Für die Stadtsparkasse Augsburg ist es uns ein wichtiges Anliegen, die finanzielle Bildung junger Erwachsener in unserem Geschäftsgebiet zu fördern, damit diese den verantwortungsvollen Umgang mit Geldanlagen üben und lernen können, um in Zukunft eigene Finanzentscheidungen fundiert treffen zu können." Am 4. Oktober 2023 startet das Planspiel Börse in die nächste Spielrunde.