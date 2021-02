Stadtsparkasse Augsburg informiert über neues Angebot in Friedberg

Kunden der Sparkasse Augsburg steh ab Ende Januar in Friedberg-West steht ein neues Angebot zur Verfügung: ein neuer Selbstbedienungs-Würfel.

Geldautomat in Würfelform Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bei dem sogenannten Selbstbedienungswürfel handelt es sich laut Aussage der Stadtsparkasse Augsburg um einen modernen Geldautomaten mit eingebauter Kontoauszugsfunktion. Dieser könne 365 Tage im Jahr rund um die Uhr genutzt werden. Neben der Ausgabe von Bargeld oder Kontoauszügen kann auch Gesprächsguthaben auf Prepaid-Handys geladen oder der Kontostand abgefragt werden. Der SB-Kiosk befindet sich unmittelbar neben dem bisherigen SB-Standort in der Augsburger Straße 78. Mit dem Auto ist der Geldautomat auch gut über die Maria-Alber-Straße zu erreichen.

Bargeldversorgung in Friedberg soll weiterhin sichergestellt werden Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Es ist uns wichtig, die Bargeldversorgung in Friedberg-West weiterhin sicher zu stellen“, betont Rolf Settelmeier, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Augsburg. Das Gebäude, in dem die bisherige SB-Stelle untergebracht ist, wurde im vergangenen Jahr verkauft und wird seitdem teilweise, künftig allein von der Sozialstation Augsburg-Hochzoll genutzt.

Über die Stadtsparkasse Augsburg Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Stadtsparkasse Augsburg ist ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit Sitz in Augsburg in Bayern. Ihr Geschäftsgebiet umfasst die Stadt Augsburg sowie den südlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg, außerdem gemäß Satzung den Landkreis Augsburg