Stadtsparkasse Augsburg verkündet Wiedereröffnung am Schlössle

Das Bertungs.Center der Stadtsparkasse Augsburg am Schlössle in Lechhausen wird nach einem Umbau noch im Frühjahr dieses Jahres wiedereröffnet. Was sich dadurch geändert hat und was das mit der Blücherstraße zu tun hat.

Nach einem Umbau wird die Stadtsparkasse Augsburg das Beratungs.Center Schlössle in Lechhausen am Montag, 29. März 2021 im neuen Design seine Pforten wieder öffnen. Damit einher geht die bereits angekündigte Integration des Beratungs.Center Blücherstraße. Umzug von der Blücherstraße ans Schlössle Die Mitarbeitenden der beiden BeratungsCenter, die während der Umbauphase in der Blücherstraße untergebracht waren, ziehen dann alle zusammen in die neuen Räumlichkeiten. Es sind keine Personalveränderungen geplant. Schließfachkundschaft kann mit umziehen Die Stadtsparkasse hat ihre Kundschaft bereits auf dem Postweg über die bevorstehenden Änderungen informieren. Darüber hinaus weisen Plakate und Thekenaufsteller in den Beratungs.Centern auf die Veränderung hin. Die Schließfachkundschaft der Sparkasse zieht ebenfalls mit in das Beratungs.Center Schlössle, falls weiterhin Bedarf an einem Schließfach besteht. Auch ein Wechsel in ein anderes Beratungs.Center sei möglich. Standort in der Blücherstraße wird aufgegeben Umgezogen wird am 26. März, die Telefone sind in dieser Zeit auf das Service.Center umgestellt. Letzter Öffnungstag der Blücherstraße ist Donnerstag, 25. März bis 18 Uhr, der SB-Bereich ist bis einschl. Sonntag, 28. März geöffnet. Danach wird der Standort komplett aufgegeben. Über die Stadtsparkasse Augsburg Die Stadtsparkasse Augsburg ist ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit Sitz in Augsburg in Bayern. Ihr Geschäftsgebiet umfasst die Stadt Augsburg sowie den südlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg, außerdem gemäß Satzung den Landkreis Augsburg.