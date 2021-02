Stadtsparkasse Augsburg startet digitale Betriebserkundung

Ab dem 01. März bietet die Stadtsparkasse Augsburg als erste Sparkasse in Deutschland eine digitale Betriebserkundung für Schüler und Interessierte an.

Das sagt der Vorstandsvorsitzende zu dem neuen Angebot Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Vorstandsvorsitzender Rolf Settelmeier betont: „Die digitalen Veränderungen haben Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche. Um Schülerinnen und Schüler für die digitalen Angebote fit zu machen, lassen wir uns einiges einfallen. Pro Jahr besuchen uns rund 100 Schulklassen, etwa 3.000 Schülerinnen und Schülern sind bei uns zu Gast. Die aktuelle Situation erlaubt diese Einladungen nun schon länger nicht, also musste eine Lösung her. Die Idee war schnell geboren und hat nun in Form der digitalen Erkundung Gestalt angenommen.“

So läuft die digitale Betriebserkundung ab Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auf der Webseite der Stadtsparkasse Augsburg finden Interessierte Videos, 360 Grad Aufnahmen zum Umsehen, Fotos, Präsentationen, Fragebögen, Texte, ein Online-Quiz und Arbeitsblätter. Das Angebot richte sich in erster Linie an Schüler, stehe aber auch jedem Interessierten zur Verfügung.

Ähnlich wie bei einer Betriebserkundung in Präsenz sind für den virtuellen Rundgang ungefähr drei Stunden vorgesehen. Der Durchlauf müsse nicht unbedingt am Stück erfolgen. Die gesamte Erkundung ist in 15 Seiten aufgeteilt. Nach jeder Seite könne – bei Bedarf – unterbrochen werden. Es kann auch vor- oder zurückgesprungen werden – das wäre in Präsenz nicht so einfach umsetzbar. Dadurch werde die Bearbeitung einzelner Themen möglich, wenn zum Beispiel ein Fokus gesetzt werden soll. Die Betriebserkundung kann im Homeschooling von jedem Schüler einzeln oder bei Wechselunterricht mit dem Lehrer zusammen im Klassenzimmer durchgearbeitet werden.

Schulische und außerschulische Bildungsangebote Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Förderung finanzieller Bildung, damit einhergehend die Stärkung der Finanzkompetenz von Schülern und nicht zuletzt ein verantwortungsvoller Umgang mit Geld haben für die Stadtsparkasse Augsburg einen hohen Stellenwert. Seit etlichen Jahren bietet sie im Rahmen ihres Schul-Service eine Fülle an schulischen und außerschulischen Bildungsangeboten. Die Angebote seien frei von Werbung und für alle Nutzer kostenfrei.