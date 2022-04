Stadt Gersthofen fördert Klimapartnerschaft in Kenia

Am 11. April, konnte der Erste Bürgermeister, Michael Wörle, nun gemeinsam mit Klaus Schwenk vom Verein ProKapsogo, eine 100 Prozent solargestützte Pumpstation und einen Hochbehälter zur Wasserversorgung einweihen. An gleich zwei Wasserausgabestellen gibt es so in Zukunft sauberes Trinkwasser für 7000 Bürger der Stadt Tenges in der Provinz Baringo County in Kenia. Die Organisation und Fertigstellung wurden gemeinsam mit einer Berufsschule in Kenia auf die Beine gestellt. Die Bürger von Tenges freuten sich über zwei Tage kostenloses Wasser im Zuge der festlichen Übergabe.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Sauberes Trinkwasser ist ein rares Gut

Kenia ist eines der afrikanischen Länder, die eine geringe Wasserversorgung und wenig Abwasserentsorgung haben. Die Region Baringo County hatte bisher eine allgemeine Wasserversorgung von 48 Prozent von denen nur 26 Prozent als sauber und sicher gelten.

Die Pflanzaktion der Stadt Gersthofen in Kenia

Im Bereich Klimaschutz und Aufforstung hat Bürgermeister Michael Wörle eine große Pflanzaktion vor Ort ins Leben gerufen. Für jedes Gersthofer Baby, das im Jahr 2021 geboren wurde, wird in Kabernet ein Baum gepflanzt. 211 Bäume werden damit für die Gersthofer Neugeborenen in Baringo County, Kenia wachsen. Zusätzlich werden außerdem Bäume als CO2-Kompensation für die Flüge nach Kenia, sowie als Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit gepflanzt, so dass insgesamt eine Plantage von 500 Bäumen entsteht.

Michael Wörle, Erster Bürgermeister der Stadt Gersthofen, pflanzt gemeinsam mit Klaus Schwenk vom Verein ProKapsogo den ersten Baum der neuen Plantage für das Gersthofer 500-Bäume-Projekt. Bild: Stadt Gersthofen.

Der Klimawandel fördert die Ungleichheit

Den ersten Baum setzte Michael Wörle selbst. Weitere folgen in einigen Wochen, wenn die Trockenzeit vorbei ist: „Die Staaten Afrikas sind weltweit für nicht einmal drei Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Doch schon jetzt leidet beispielsweise Kenia stark unter den Umweltfolgen eines fossilen Booms, der uns in Europa Wohlstand beschert hat. Dem heißt es etwas entgegen zu setzen!“, sagt der Erste Bürgermeister, Michael Wörle.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Besuch in einer Schule für Kinder mit Behinderung

Am Tag zuvor hat die Gersthofer Delegation rund um Michael Wörle eine Schule für taubstumme und mehrfachbehinderte Kinder in Kabernet besucht. Es ist die einzige Behindertenschule in Ost- und Zentralafrika. 81 Kinder sind dauerhaft in der Schule untergebracht. 18 Lehrer sind für die Kinder verantwortlich.

Ein bayernweites Leuchtturmprojekt

Die Stadt Gersthofen ist die einzige bayerische Kommune, die eine kommunale Klimapartnerschaft in Kenia hat. Inzwischen ist diese Initiative gemeinsam mit dem Verein ProKapsogo zu einem bayernweiten Leuchtturmprojekt geworden. Das Projekt wird vom Bundesministerium gefördert und wurde im letzten Jahr von der Staatskanzlei mit dem Eine-Welt-Preis ausgezeichnet. Mit der Region Baringo County besteht seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft. Daraus hat sich inzwischen ein ganzes Programm mit Handlungsfeldern entwickelt.