Stadt Augsburg stellt neue Corona-Schnellteststationen vor

Die Stadt Augsburg baut ihr Schnelltestangebot im Kampf gegen das Corona-VIrus weiter aus. Zu den Schnelltestzentren Maximilianstraße 59 und Plärrerwache (Schwimmschulstraße 30) und den bereits bestehenden vier dezentralen Schnellteststationen in Haunstetten, Hochzoll Lechhausen und Oberhausen kommen ab der kommenden Woche zwei weitere Schnellteststationen dazu. Ab Montag, 19. April, können auch in Lechhausen-Nord und in Göggingen Schnelltests gemacht werden. Betrieben werden die Schnelltesteinrichtungen von der Firma Bäuerle & Co Ambulanz im Auftrag der Stadt Augsburg.

Öffnungszeiten der Schnelltestzentren

Die sechs dezentralen Schnellteststationen haben wie folgt geöffnet:

Haunstetten, Unterer Talweg 100, Sportanlage (Testmobil), Montag bis Freitag, 8 – 16 Uhr.

Hochzoll, Rudolf-Diesel-Gymnasium, Parkplatz, Peterhofstr. 9 (Container), Montag bis Freitag, 8 – 16 Uhr.

Lechhausen, Städt. Liegenschaft, Blücherstr. 90 (Indoor), Montag bis Freitag, 8 – 16 Uhr.

Oberhausen, Pfarrheim St. Martin, Zugang gegenüber Eichenhofstr. 3 (Indoor), Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 8 – 16 Uhr.

Neu ab 19. April: Göggingen, Hallenbad Göggingen, Anton-Bezler-Straße 2 (Foyer), Montag bis Freitag, 8 – 16 Uhr.

Neu ab 19. April: Lechhausen-Nord, Parkplatz Seniorenheim Lechrain, Robert-Bosch-Straße 10 (Testmobil), Montag bis Freitag, 8 – 16 Uhr

Plärrerwache auch sonntags geöffnet



Auch das Schnelltestzentrum Plärrerwache in der Schwimmschulstraße 30 erweitert seine Öffnungszeiten. Es ist in Zukunft Mo – Fr 15 – 20 Uhr, Sa 10 – 18 Uhr und neu auch sonntags von 10 – 18 Uhr geöffnet. Erstmals kann dieses Angebot am Sonntag, 18. April, genutzt werden. Das Schnelltestzentrum in der Maximilianstraße 59 ist Mo – Fr, 6 – 15 Uhr und Sa 10 – 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auf der Webseite der Stadt Augsburg.

Corona-Testpflicht in Unternehmen

Die Diskussion um die Corona-Testungen wird immer größer. Ab 19. April müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern mindestens einmal pro Woche einen Corona-Test anbieten. Das kostet der regionalen Wirtschaft Zeit, Geld und Nerven – kritisiert die IHK Schwaben. Auch Angelina Märkl kommentiert: Es ist völlig unverständlich, wieso die Regierung nicht auch Arbeitnehmer zum Corona-Selbsttest verpflichtet, bevor sie ihren Arbeitsplatz betreten. Denn laut Bundesarbeitsministerium nutzen gerade einmal nur etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten das Testangebot ihrer Arbeitgeber.