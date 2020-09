Stadt Augsburg eröffnet neue Fachakademie für Sozialpädagogik

Gemeinsam mit Katharina Kröner, Schulleiterin des städtischen Berufsschulzentrums, und weiteren Mitgliedern der Schulfamilieeröffnete Bürgermeisterin Martina Wild, Referentin für Bildung und Migration, am Mittwoch, 9. September, die neue Städtische Fachakademie für Sozialpädagogik in der Maximilianstraße 79 in Augsburg. Die Einrichtung ergänzt die drei bereits bestehenden Fachakademien in der Trägerschaft von Maria Stern, der Evangelischen Diakonissenanstalt und des Berufliche Fortbildungszentrums der Bayerischen Wirtschaft (bfz).

Dringend Fachpersonal gesucht

Die neue Fachakademie für Sozialpädagogik gehört zum Berufsschulzentrum für soziale Berufe, zu dem auch die Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement in der Maximilianstraße 79 sowie die Berufsfachschulen für Kinderpflege und Sozialpflege mit der Berufsschule am Predigerberg 1 zählen. Seit 2015 arbeitet die Stadt Augsburg inzwischen an der Schul-Neugründung. „Ein Grund dafür ist vor allem der stark gewachsene Bedarf an Kinder- Betreuungsplätzen und damit verbunden auch an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Erziehungswesen. Weil auf dem Arbeitsmarkt nicht ausreichend Fachpersonal vorhanden ist, greift Augsburg – wie bereits auch Nürnberg und München – zur Selbsthilfe und nimmt mit der Schul-Neugründung die Qualifizierung der dringend gebrauchet Erzieherinnen und Erzieher ein stückweit selbst in die Hand“, betont Martina Wild, Referentin für Bildung und Migration.

Schulen ergänzen sich

Inhaltlich entspreche die Fachakademie für Sozialpädagogik den sechs bundesweiten fachlichen Lernfeldern. Die neue kommunale Fachakademie in Augsburg lege zudem einen besonderen Schwerpunkt auf interkulturelles Lernen sowie innovative medienpädagogische Ansätze. Für die Eingangsklasse werden 25 Studierende erwartet, im Endausbau sollen es 60 Studierende an der neuen Fachakademie sein. Die meisten haben im Schulzentrum bereits die Berufsfachschule für Kinderpflege durchlaufen. Sie haben jetzt an der neuen Fachakademie für Sozialpädagogik die Möglichkeit einer Höherqualifizierung zum Erzieher. Dazu kann das Schulzentrum auf ausgebildete Lehrkräfte der Berufsfachschule (BFS) für Kinderpflege zurückgreifen. Auch darin liege eine wesentliche Ergänzung der vorhandenen Schulen mit der neuen Fachakademie.