Stadt Augsburg bietet kostenlose Corona-Schnelltests an

Augsburg richtet zwei weitere Zentren ein, in denen sich die Bürger der Stadt schnell, unkompliziert und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Bereits Anfang Februar initiierte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber die Einrichtung zweier Schnelltestzentren im Augsburger Stadtgebiet. Die Inbetriebnahme der beiden zusätzlichen Testzentren, die in Kooperation mit der Bäuerle & Co. Ambulanz OHG und dem Bayerischen Roten Kreuz KV Augsburg Stadt geschaffen werden, erfolgt zum 1. März.

Eines der Schnelltestzentren kommt in den Modulkomplex der Plärrerwache, mit ausreichend Parkplätzen vor der Tür. Ab dem Montag, den 1. März, können sich Testwillige montags bis freitags zwischen 16 und 20 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 18 Uhr auf das Coronavirus testen lassen. Durch die Öffnungszeiten soll auch für Berufstätige die Möglichkeit zum Test geschaffen werden. Sollte der Schnelltest positiv ausfallen, folgt ein PCR-Test. Ein weiteres Schnelltestzentrum richtet die Stadt Augsburg in der Maximilianstraße 59 ein, in den ehemaligen Räumen des Leopold-Mozart Konservatoriums. Zum Start des Testzentrums können sich hier Testwillige montags bis freitags zwischen 7 und 15 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 18 Uhr auf das Coronavirus testen lassen.

Eine Anmeldung ist vorerst nicht erforderlich, bei steigender Nachfrage wird aber eine Terminvergabe eingerichtet. Oberbürgermeisterin Weber erklärte hierzu: „Schnelle und unkomplizierte Tests bieten mehr Sicherheit.“ Die Schnelltestzentren seien ein weiterer wichtiger Bestandteil der Augsburger Teststrategie, indem sie das bisherige Testzentrum an der Messe Augsburg sinnvoll ergänzen. Oberbürgermeisterin Eva Weber erläuterte deshalb: „Wir alle in Augsburg brauchen Sicherheit. Die Schnelltestzentren sind ein weiterer Mosaikstein zur Bekämpfung der Pandemie und einer der Augsburger Beiträge für schrittweise mehr Normalität.“ Zwar bietet der Schnelltest keine hundertprozentige Sicherheit über eine Infektion, bei einem positiven Testergebnis wird im Schnelltestzentrum jedoch unmittelbar ein kostenloser PCR Test durchgeführt. Das Testzentrum an der Messe bleibt dennoch bestehen und Bürger, die sich mittels PCR auf das Coronavirus testen lassen möchten, können nach wie vor Termine im Augsburger Testzentrum an der Messe vereinbaren. Dies funktioniert – wie bisher auch – online, aber auch telefonisch.