Kapazitäten im Augsburger Corona-Testzentrum sind ausgeschöpft

Das lokale Testzentrum der Stadt Augsburg an der Messe Augsburg führt regulär 1.200 Tests pro Tag durch. Aufgrund der feiertagsbedingten ansteigenden Nachfrage nach Testungen, hat die Bäuerle & Co Ambulanz oHG ihre Kapazitäten auf 1.500 Tests täglich erhöht. Wie das Gesundheitsamt der Stadt mitteilt, sind die Test-Kapazitäten damit ausgeschöpft. Bis einschließlich Sonntag, 27. Dezember, sind keine Testtermine mehr verfügbar.

Alternativ bieten verschiedene private Labore wie auch Hausärzte Testmöglichkeiten an. Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg empfiehlt, sich telefonisch mit dem Hausarzt oder mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) in Verbindung zu setzen. Eine Übersicht aller Arztpraxen, die Testungen auf das Coronavirus durchführen, gibt es online. Infos zu den Testmöglichkeiten auch auf der städtischen Homepage der Stadt Augsburg. Nach der geltenden Regelung steht der Bevölkerung in Bayern jedes Testzentrum im Bundesland Bayern zur Verfügung. Das bedeutet, dass Augsburger auch auf Testzentren in Nachbarlandkreisen ausweichen können – sofern dort Kapazitäten vorhanden sind.

Zusätzlich bieten die Augsburger Hilfsorganisationen BRK, DLR, Malteser und Johanniter im Rahmen der bayernweiten Weihnachtsaktion „Antigen-Schnelltests für Besucher von Einrichtungen der Pflege“ vom 24. bis 27. Dezember von 9 bis 17 Uhr kostenlose Testungen an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet an.

Diese sind:

· BRK Kreisverband: Berliner Allee 50a

· BRK Stadtteilzentrum Haunstetten, Johann-Strauß-Str. 11

· DLRG Stützpunkt, Friedberger Str. 18

· Johanniter Augsburg, Holzweg 35A

Wichtig dabei: Wer diesen Service der ehrenamtlichen Helfer der Hilfsorganisationen in Anspruch nimmt, muss beim Test nachweisen, dass die gewünschte Testung im Zusammenhang mit einem geplanten Besuch in einer Senioreneinrichtung steht. Dies geschieht über eine Bescheinigung der jeweiligen Einrichtung, die beim Test zwingend vorzulegen ist.