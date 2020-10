Sperrstunde und Alkoholverbot: Wer denkt an die Gastronomen?

Laut Ministerpräsident Markus Söder entscheidet sich in den kommenden vier Wochen, ob es einen zweiten Lockdown geben wird. Die Corona-Infektionszahlen schießen in den Großstädten und Ballungszentren gerade in die Höhe – auch in Augsburg. Seit Dienstagabend liegt die 7-Tage-Inzidenz über 50 – das heißt der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist überschritten. Deshalb hat Söder bayernweit verschärfte Maßnahmen durchgesetzt. Eine Sperrstunde und ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen gelten schon ab 22 Uhr.

Damit handelt Söder mal wieder schneller und strenger als alle anderen und es gibt keine regional unterschiedlichen Regeln mehr. So sollen die Infektionszahlen gesenkt und ein zweiter Lockdown verhindert werden. Denn den will wirklich niemand – da sind sich ausnahmsweise mal alle einig. Die Sperrstunde kann jedoch für viele Gastronomen, die nach dem Lockdown im Frühjahr gerade wieder Hoffnung geschöpft haben, das Aus bedeuten. Und das obwohl sich die meisten streng an ihren Hygieneplan halten. Aber sie sind alle mitschuldig an der rasanten Ausbreitung des Virus – zumindest suggeriert das die Entscheidung der Politik. Eine Politik, die Gastronomen im Regen stehen lässt. Sind wirklich Bars und Restaurants das Problem, wenn es um steigende Infektionszahlen geht? Dort gelten ohnehin schon strenge Corona-Auflagen. Und dem Virus ist es herzlich egal, ob es 22.45 oder 23.15 Uhr ist.

Ja, eine Sperrstunde kann verhindern, dass sich mit steigendem Alkoholpegel keiner mehr an die Corona-Regeln hält. Aber sie kann nicht verhindern, dass die Menschen einfach im Privaten weiterfeiern. Es wird sich dann an Orten getroffen, an denen es kein Hygienekonzept gibt. Und das macht die Kontaktverfolgung noch schwerer. Außerdem: Wie sollen die Ordnungsbehörden die Corona-Regeln in Privatwohnungen und in Parks sowie auf den Straßen überhaupt kontrollieren? Doch gerade jetzt ist es wichtiger denn je, die Infektionsherde herauszufinden und einzugrenzen. Daher fordern Politiker immer wieder dazu auf, sich an die Regeln zu halten. Aber diese zu akzeptieren ist für Gastronomen derzeit nur schwer möglich. Irgendwie fehlt die Gerechtigkeit. Söder sollte den Gastronomen wenigstens eine Perspektive bieten. Schon mal an eine Ausgleichszahlung gedacht?