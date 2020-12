Sonntag & Partner spendet an St. Gregor

Zahlreiche Geschenke haben sich in den vergangenen Wochen in der Wirtschaftskanzlei Sonntag & Partner angesammelt. Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Bücher und noch viel mehr – alles persönliche Wünsche der Bewohner der St. Gregor Kinder- und Jugendhilfe. Diese unterstützt Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen und Familiensituationen. Die Kinder und Jugendlichen durften ihren persönlichen Weihnachtswunsch – wie auch bereits in den beiden vergangenen Jahren – auf eine Wunschkarte schreiben oder malen, welche dann den großen Weihnachtsbaum im Eingangsbereich der Kanzlei schmückte. Allerdings nicht lange, denn alle Wunschpostkarten wurden innerhalb kürzester Zeit von den Mitarbeitenden von Sonntag & Partner abgenommen und machten sich somit auf den Weg erfüllt zu werden. Die 56 Geschenke wurden dann gesammelt zur St. Gregor Kinder- Jugend- und Familienhilfe gebracht und übergeben.

Bereits zum dritten Mal startete die Kanzlei die Weihnachtsaktion und beschenkte zu den Weihnachtsfesten 2018 und 2019 insgesamt 101 Kinder. „Wir sind jedes Jahr aufs Neue von dem Engagement und dem Sozial-Gedanken unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert und freuen uns, dass wir diese schöne Weihnachtsaktion auch in diesem besonderen Jahr durchführen konnten.“, sagt Oliver Kanus, Mitglied im Management Board bei Sonntag & Partner.

Auch die Kanzlei als Gesellschaft beteiligt sich an der Aktion – nicht nur durch das Organisieren und Durchführen. Denn wie auch 2019 begleitet die Weihnachtsgeschenke eine Geldspende in Höhe von 2.000 Euro. „Uns ist bewusst, dass die Kinder und Jugendlichen auch über das Weihnachtsfest hinaus Unterstützung gebrauchen können – sei es für Schulartikel, Kleidung oder Geburtstagsgeschenke“, erklärt Dr. Thomas Rau, ebenfalls Mitglied im Management Board. „Hier möchten wir ebenfalls einen Beitrag leisten und St. Gregor unterstützen“.

Die St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zeigte sich unterdessen positiv gegenüber der Aktion. „Wir sind dankbar, dass unsere Kinder und Jugendlichen durch das soziale Engagement, die Geschenke und Spenden ein frohes Fest feiern können“, sagte Otto Bachmeier, Geschäftsführer der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH.

An den süddeutschen Standorten sind Sonntag & Partner bundesweit sowie im internationalen Umfeld tätig und stehen ihren Mandanten aus dem gehobenen Mittelstand in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung ganzheitlich zur Seite. Die jeweilig projektbezogene Teamzusammenstellung sowie der fachübergreifende und integrierte Beratungsansatz zielen auf eine präzise Lösungsentwicklung und Lösungsumsetzung – je nach individuellem Bedarf der Mandanten ab. Zum Kanzleiprofil kommen außerdem noch Family Office-Dienstleistungen, Vermögensbetreuung, IT-Consulting und Smart Tax-Steuerberatung.