Dieter Sonntag: Trauer um Gründer der Kanzlei Sonntag & Partner

Bereits 1978 gründete Dieter Sonntag (* 1944) Sonntag & Partner als Einzelkanzlei – zum damaligen Zeitpunkt mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Wenig später erweiterten Peter Alterauge und Dr. Peter Berndsen diese zur Sozietät. Mit dem weiteren Spektrum der Rechtsberatung rundet Sonntag & Partner seit dem Jahr 1993 ihre multidisziplinäre Tätigkeit ab.

Seit mehr als 20 Jahren ist das Prinz-Karl-Palais im Augsburger Hochfeld der Hauptsitz der Wirtschaftskanzlei. Nahezu 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 4 Standorten – neben Augsburg auch in München, Ulm und Nürnberg – repräsentieren Sonntag & Partner heute.

Der Verlust von Dieter Sonntag, der bis zuletzt an einigen Mandaten arbeitete, ist sehr groß. „Mit Dieter Sonntag verlieren wir nicht nur unseren Gründer und Namensgeber, sondern auch eine große Persönlichkeit. Wir danken Dieter Sonntag und bringen ihm unsere Achtung zum Ausdruck. Sein Lebenswerk, das er vor 42 Jahren begonnen hat, werden wir in seinem Sinne fortführen. In dieser wichtigen Aufgabe wird Dieter Sonntag weiterleben,“ so Oliver Kanus, Mitglied im Management Board bei Sonntag & Partner.