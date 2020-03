Corona-Virus: Diese Rechte und Pflichten haben Arbeitgeber

Der Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Damit steigen auch die Vorsichtsmaßnahmen: Hände werden nicht mehr geschüttelt, größere Veranstaltungen und Messen werden abgesagt, Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken sind fast überall ausverkauft, Schulen und Kindergärten bleiben vielerorts geschlossen. Im Falle einer Infizierung mit dem Corona-Virus wird für die Betroffenen Quarantäne verordnet. Wer Kontakt mit einem Infizierten hatte, muss ebenfalls zuhause bleiben. Das setzt Unternehmen immer mehr unter Druck. Welche Rechten und Pflichten Arbeitgeber haben, erklärt Martin Jost, Rechtsanwalt bei Sonntag & Partner.

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Welche Schutzmaßnahmen muss ich als Arbeitgeber treffen?

Martin Jost: Der Arbeitgeber hat ausreichende Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Arbeitnehmer vor drohenden Gefahren im Zusammenhang mit der Arbeit zu schützen. Dazu ist vorbeugend über das bestehende Risiko der Infektion- und Erkrankung an COVID-19 aufzuklären. Zudem ist auf vorbeugende Maßnahmen und angepasstes Verhalten konkret hinzuweisen. Wenn ein Arbeitnehmer erkrankt, weil der Arbeitgeber die Schutzpflicht verletzt hat, können entsprechende Schadensersatzansprüche entstehen.

In welchem Fall muss ich meinen Betrieb schließen?

Besteht aufgrund einer behördlichen Anordnung oder aufgrund einer betrieblichen Gefährdungsbeurteilung für den ganzen Betrieb oder für einen abgegrenzten Teil des Betriebes ein Gesundheitsrisiko, so muss der Betrieb entsprechend eingeschränkt und im ungünstigsten Fall sogar ganz geschlossen werden. Solche Einschränkungen fallen in das vom Arbeitgeber zu tragende Betriebsrisiko. Das heißt, dass Arbeitnehmer während der beschäftigungslosen Zeit den Anspruch auf Arbeitsentgelt grundsätzlich nicht verlieren.

Was sollten Arbeitgeber bei Verdacht oder bestätigtem Fall einer Corona-Infektion tun?

Wenn ein Arbeitnehmer durch den Coronavirus erkrankt oder wenn der Verdacht einer Infektion oder Erkrankung besteht, hat der Arbeitgeber das Recht und die Pflicht, den betroffenen Arbeitnehmer aus dem Betrieb fernzuhalten. Um die Gefahr zu beurteilen, kann der Arbeitgeber von dem Arbeitnehmer Auskunft verlangen, ob er sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, Kontakt zu Erkrankten und/oder (möglicherweise) Infizierten hat und ob er eventuell ebenfalls infiziert oder erkrankt ist.

Wenn keine Symptome für eine Arbeitsunfähigkeit bestehen, ist im Einzelfall zu prüfen, ob Möglichkeiten bestehen, den betroffenen Arbeitnehmer mit anderen Arbeiten oder an einem anderen Ort (zum Beispiel Homeoffice) zu beschäftigen, so dass keine Ansteckungsgefahr von ihm ausgeht. Wenn eine alternative Beschäftigung nicht möglich ist, kann der Arbeitgeber den betroffenen Arbeitnehmer vorsorglich vorübergehend für einige Tage von der Arbeit freistellen. Allerdings trägt der Arbeitgeber grundsätzlich das Betriebsrisiko, so dass der Arbeitnehmer während der Freistellung seinen Anspruch auf Arbeitsentgelt nicht verliert.

Dürfen Arbeitgeber Mitarbeiter nach Hause schicken?

Eine einseitige Arbeitsanweisung des Arbeitgebers, von zu Hause aus im Homeoffice zu arbeiten, ist grundsätzlich nur bei entsprechender Vereinbarung (insb. Einzelvertrag, Betriebsvereinbarung) möglich. In Betrieben mit Betriebsrat sind bei kollektivem Bezug die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats zu beachten.

Kann ich Kurzarbeit einführen?

Um das Entgeltfortzahlungsrisiko bei größeren Betriebseinschränkungen durch die Auswirkungen des Coronavirus zu begrenzen (zum Beispiel bei ausbleibenden Lieferungen oder evtl. auch bei staatlichen Schutzmaßnahmen), halten die Arbeitsagenturen die Gewährung von Kurzarbeitergeld tendenziell für möglich. Ob die hierfür notwendigen Voraussetzungen im jeweiligen Einzelfall erfüllt sind, wird von der Agentur für Arbeit anhand der konkreten Umstände geprüft. Allerdings kann Kurzarbeit nicht einfach einseitig vom Arbeitgeber angeordnet werden. Die Einführung erfordert in Betrieben mit Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung.

Die auf das Kurzarbeitergeld anfallenden Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung trägt der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber trägt auch das Risiko, dass die Agentur für Arbeit kein Kurzarbeitergeld bewilligt, obwohl der Arbeitgeber Kurzarbeit vereinbart hat.

Können meine Mitarbeiter Urlaub nehmen, um Kurzarbeit zu vermeiden?

Grundsätzlich können die Arbeitnehmer eine Kurzarbeit vermeiden, indem sie in der vorgesehenen Zeit Urlaub nehmen. Weil sich der Urlaub grundsätzlich vorrangig nach den Wünschen des Arbeitnehmers richtet, kann dagegen der Arbeitgeber grundsätzlich nicht einseitig Urlaub anordnen oder kurzfristig Betriebsurlaub bestimmen. Dies gilt umso mehr, wenn die Urlaubsplanung wie häufig bereits am Jahresanfang erfolgt ist. Ob das allgemeine Betriebsrisiko den Arbeitgeber ausnahmsweise berechtigt, in Krisensituationen Urlaub einseitig anzuordnen, ist jedenfalls zweifelhaft. Abgesehen hiervon können Probleme auch dadurch entstehen, soweit zur Abdeckung der Betriebseinschränkung kein ausreichender Urlaub vorhanden ist.

Ist der Abbau von Arbeitszeitguthaben eine Option?

Sofern für die betroffenen Arbeitnehmer zur Flexibilisierung ein Arbeitszeitkonto geführt wird, kann in dessen Rahmen der Abbau von Zeitguthaben angeordnet werden. Die Möglichkeiten hierfür richten sich nach den jeweiligen Regeln in den einzelvertraglichen oder kollektivrechtlichen Vereinbarungen zum Arbeitszeitkonto. Bei der Anordnung von Zeitabbau müssen allerdings die Arbeitnehmerbelange angemessen berücksichtigt werden, insbesondere ist eine angemessene Ankündigungsfrist einzuhalten.

Wird das 6-wöchige Arbeitsentgelt für erkrankte Mitarbeiter erstattet?

Ist der Arbeitnehmer arbeitsunfähig krank, besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung für die Dauer von längstens 6 Wochen.

Wenn gegen einen Arbeitnehmer ein behördliches Tätigkeitsverbot oder eine Quarantäne verhängt wird, hat er für den Verdienstausfall Anspruch auf Entschädigung. Der Verdienstausfall ist vom Arbeitgeber für die Dauer von längstens 6 Wochen zu zahlen und wird ihm auf Antrag vom zuständigen Gesundheitsamt erstattet. Dauert die behördliche Maßnahme länger als 6 Wochen, so erhält der Arbeitnehmer für die nachfolgende Zeit vom Gesundheitsamt auf Antrag Zahlungen in Höhe des Krankengeldes.

Ob ein Unternehmen die Erstattung von Entschädigungskosten auch dann verlangen kann, wenn die Betriebseinschränkung nicht aufgrund behördlicher Anordnung beruht, sondern vom Unternehmen selbst entschieden wurde, ist zweifelhaft. Je nach Möglichkeit sollte in solchen Fällen eher Kurzarbeit eingeführt werden.