Sonntag & Partner erweitert Standort in Nürnberg

Dr. M. Norbert Schmitt erweitert als Of Counsel die Augsburger Kanzlei Sonntag & Partner am Standort Nürnberg und baut die Beratungsspektren im Steuerrecht, dem Handels- und Gesellschaftsrecht sowie im Bereich M&A weiter aus. Der Namensgeber der ebenfalls in Nürnberg ansässigen Kanzlei, Dr. Schmitt & Kollegen und promovierte Rechtsanwalt, Diplom-Kaufmann sowie Steuerberater, Dr. M. Norbert Schmitt, soll zukünftig seine Erfahrung und sein Netzwerk bei Sonntag & Partner einbringen.

Beratungsangebot kontinuierlich ausbauen

„Mit Herrn Dr. Schmitt ist es uns gelungen, einen äußerst kompetenten und hervorragend vernetzten Kollegen zu gewinnen. Seine umfassende Expertise, gerade im Steuerrecht, dem Handels- und Gesellschaftsrecht sowie im Feld M&A, hilft uns, im nordbayerischen Raum weiter an Fahrt zu gewinnen und unser Beratungsangebot kontinuierlich auszubauen“, betont Dr. Barbara Albrecht, Rechtsanwältin und Partnerin bei Sonntag & Partner, am Hauptsitz in Augsburg.

Erfahrungen und Wissen weitertragen

„‚Chancen muss man beim Schopfe greifen‘, das hat sich ein von mir sehr geschätzter, Kollege gedacht, der sich bereits letztes Jahr dem Team von Sonntag & Partner angeschlossen hat. Nun hat auch mein Weg mich zu Sonntag & Partner geführt. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen hier gern weitertragen“, sagt Dr. M. Norbert Schmitt.

Mit Neuzugang noch breiter aufgestellt

Sonntag & Partner ist mit dem Neuzugang in Nürnberg nun noch breiter aufgestellt. Ingmar Niederkleine, Rechtsanwalt und Partner bei Sonntag & Partner, freut sich über das nachhaltige Wachstum in der Rechtsberatung an seinem Standort. „Die kontinuierliche Entwicklung in Nürnberg wird mit unserem neuen Of Counsel substanziell gestärkt. Ich freue mich, gemeinsam mit dem ganzen Team, über unseren personellen Zuwachs“, betont Niederkleine.

Über Sonntag & Partner

An den süddeutschen Standorten ist Sonntag & Partner bundesweit sowie im internationalen Umfeld tätig und steht den Mandanten aus dem gehobenen Mittelstand in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung zur Seite. Die jeweilig projektbezogene Teamzusammenstellung sowie der fachübergreifende und integrierte Beratungsansatz zielen auf eine präzise Lösungsentwicklung und Lösungsumsetzung – je nach individuellem Bedarf der Mandanten. Abgerundet wird das Kanzleiprofil durch Family Office-Dienstleistungen, Vermögensbetreuung und IT Consulting.