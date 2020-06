Jürgen Baur von Sonntag & Partner von der IHK Schwaben vereidigt

Jürgen Baur, Dipl.-Kaufmann Univ. und Steuerberater, ist seit 2019 Partner der in Augsburg ansässigen Rechtsanwaltskanzlei Sonntag & Partner. Am 22. Mai wurde er nun seitens der IHK Schwaben öffentlich zum Sachverständigen für Unternehmensbewertung bestellt und vereidigt.

Prüfverfahren hinsichtlich Zuverlässigkeit und Integrität

Für die öffentliche Bestellung werden ausschließlich Fachleute mit herausragender Qualifikation zugelassen. Um das Gütesiegel zu erlangen, müssen diese sich einem aufwändigen Zulassungsprozess und Prüfverfahren hinsichtlich Zuverlässigkeit und Integrität unterziehen. Mit Jürgen Baur führt die IHK Schwaben den ersten und bis dato einzigen Sachverständigen für Unternehmensbewertung mit dem Zusatz „öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (ö.b.u.v. SV)“.

Über Sonntag & Partner

An den süddeutschen Standorten ist Sonntag & Partner bundesweit sowie im internationalen Umfeld tätig und steht den Mandanten aus dem gehobenen Mittelstand in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung zur Seite. Die jeweilig projektbezogene Teamzusammenstellung sowie der fachübergreifende und integrierte Beratungsansatz zielen auf eine präzise Lösungsentwicklung und Lösungsumsetzung – je nach individuellem Bedarf der Mandanten. Abgerundet werde das Kanzleiprofil durch Family Office-Dienstleistungen, Vermögensbetreuung und IT Consulting.