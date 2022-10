Karriere-Kick: Fußball spielend Jobs finden auf Augsburger Jobmesse

Jobsuche

Auf der Jobmesse Karriere-Kick begegnet man sich auf Augenhöhe. Foto: Karriere Kick

Am 22.11.2022 kommt die Jobmesse Karriere-Kick erstmals nach Augsburg. Das Besondere? Arbeitssuchende oder Schulabgänger können auf neue, innovative Weise die Berufswelt kennenlernen.

Das Projekt gibt es schon länger und findet am 22.11.2022 erstmalig in Augsburg, durch die Zusammenarbeit mit AzubiMovie, statt. Zuvor wurde das Projekt schon in anderen deutschen Städten vorgestellt – mit vollem Erfolg. Die Idee der Jobmesse? Berufssuchenden die Jobsuche durch spielerische Mittel, ohne Druck zu erleichtern.

Wieso Karriere-„Kick”?

Das Grundprinzip ist einfach: Das Konzept von Karriere-Kick ist es ein angenehmes Umfeld zu schaffen, in dem Arbeitssuchenden potenziellen Arbeitgebern auf Augenhöhe begegnen können und einen spielerischen Zugang zu Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu gewähren. Deshalb kann auf der Jobmesse Karriere-Kick an 25 Tischen Tischfußball gespielt werden. Nach jeder Runde kann der Kicker-Tisch gewechselt werden, sodass eine Art Rundgang entsteht, der einen Einblick in die verschiedensten Berufsfelder erlaubt.

Die Idee des Tischfußball Spielens begünstigt ein entspannteres Kennenlernen und eine erste Probe der Soft-Skills der Beteiligten. Wenn die Chemie stimmt und Interesse besteht, können die Besucher bereits Stellenangebote mit nach Hause nehmen. Die Gespräche finden nicht nur an den Kicker-Tischen, sondern auch an den umstehenden Messeständen statt. Auf der Messe gibt es außerdem Informationen zu der Optimierung von Bewerbungen, einen professionellen Fotografen, sowie Platz für alle Fragen bezüglich der eigenen Bewerbung.

Bestens vorbereitet mit der App

Schon im Voraus lassen sich alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen in der App von Karriere-Kick finden, die gleichzeitig als Bewerbungsportal fungiert. Interessierte können sich hier Bewerbungstipps holen und ein persönliches Konto erstellen, mit dem sie sich bestmöglich präsentieren können. Auch die Aufstellungen und Vergabe der Teams erfolgt mithilfe der App. So können alle Teilnehmenden ihren Weg ins Berufsleben bestens ausgestattet einschlagen, während die Arbeitgeber Zeit und den Ort bekommen, mögliche Angestellte auf eine stressfreie, spielerische Art kennenzulernen.