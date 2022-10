Beleben Events wie die Shopping Nights die Innenstadt wirklich?

Event

Archivbild. Die Shopping Night lockte, gekoppelt mit den Light Nights, viele Menschen in die Augsburger Innenstadt. Foto: Nikky Maier

Die Light Nights und die Shopping Night haben für erheblich mehr Frequenz in der Innenstadt gesorgt. Das ist das Fazit der Stadt Augsburg im Nachgang der Veranstaltung. Das drei Abende dauernde Event sorgte für das besucherstärkte Wochenende in der Einkaufsinnenstadt seit Beginn der lasergestützten Passantenfrequenz-Messungen im Januar 2021.

Das Fazit der Stadt ist positiv

Während der Shopping Night am Freitag waren über alle sieben Messstandorte hinweg im Vergleich zum Mittelwert der drei vorherigen Freitage sogar 70 Prozent mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs. Die Philippine-Welser-Straße lag am Freitag 243 Prozent über dem Durchschnitt aller Freitage seit 2021 und war damit der besucherstärkste Standort. Insgesamt wurden hier rund 39.500 Personen gezählt. Allein in der Stunde zwischen 20 und 21 Uhr passierten über 7.300 Personen die Messstelle und somit jedes Schaufenster vor Ort. „Die Messwerte zeigen, dass die Shopping Night eine perfekte Plattform für den innerstädtischen Einzelhandel und die Gastronomie ist, um sich vielen Besucherinnen und Besuchern aus Augsburg und dem Umland zu präsentieren, die längere Zeit nicht mehr in der Innenstadt waren. Viele Gewerbetreibende haben diese Chance genutzt und mit tollen Aktionen in den Geschäften flankiert sowie verstärkt auch über ihre eigenen sozialen Medien beworben“, erläutert Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg.

Die Innenstadt beleben

Die Ergebnisse der jährlichen Passanten-Befragungen der städtischen Wirtschaftsförderung belegen nach der Stadt Augsburg, dass Events mit überregionaler Ausstrahlungskraft wie die Light Nights und Sonderöffnungen im Einzelhandel immer wichtiger werden, um Menschen in die Innenstadt zu locken. „Das Ziel dieser Aktionen liegt ganz klar darin, Erlebnisse zu schaffen, die über das reine Einkaufen hinausgehen, um so das Image der Augsburger City im Hinblick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft zu stärken und Kaufkraft aus der Region vor Ort zu binden“, betont Hübschle.