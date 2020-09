So startet die Augsburger  Herbstdult im Corona-Jahr 2020

Corona macht öffentliche Veranstaltungen schwierig. Einige Märkte wurden in Bayerisch-Schwaben bereits abgesagt. Doch die Augsburger Herbstdult startet auch in diesem Jahr. Allerdings unter speziellen Auflagen, um das Infektions-Risiko möglichst gering zu halten.

Diese Regeln sind neu

Die Veranstaltungsdauer der Herbstdult 2020 wurde verkürzt. In diesem Jahr dauert sie drei Tage weniger als gewohnt. Dadurch sollen Tage mit traditionell besonders hoher Frequenz vermieden werden. Uzdem wurde angekündigt, dass es in diesem Jahr keine Eröffnungsfeier geben wird. Ebenfalls neu sind Eingangskontrollen und hygienische Vorgaben, die von zugelassenen Beschickern umgesetzt und erfüllt werden.

Das erwartet die Besucher

Am 5. Oktober startet die Augsburger Herbstdult in diesem Jahr und endet am 10. Oktober. Der Standort ist wie gewohnt an der Vogelmauer, beziehungsweise an der Oberen Jakobermauer. In diesem Jahr hat das Marktamt 93 Stände für die längste Freiluft-Kaufstraße zugelassen. Neu sind in diesem Jahr dabei etwa Artikel aus Bambus, Olivenholzprodukte oder Indianerkunstwerk.