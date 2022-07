So reagiert Messeveranstalter AFAG auf das GrindTec-Aus in Augsburg

Standortwechsel

Nach 24 Jahren wird die Fachmesse nicht mehr in der Fuggerstadt veranstaltet. Ein herber Verlust oder Teil des Wandels innerhalb der Branche? Wie der bisherige Veranstalter AFAG den Standortwechsel einschätzt.

Ab 2023 findet die GrindTec auf dem Leipziger Messegelände statt. Zuvor zählte die Fachmesse für Werkzeugbearbeitung und Werkzeugschleifen seit 1998 zum Messeaufgebot der AFAG. Doch der verantwortliche Fachverband der Deutschen Präzisionswerkzeugmechaniker entschied sich für eine Neuausrichtung der Veranstaltung.

Winfried Forster, Kommunikationsleiter der AGAG, nimmt diese Entscheidung gelassen auf: „Die Etablierungsphase der GrindTec wurde mit guter, konstruktiver Unterstützung der Messe und der Stadt Augsburg gemeistert, nun geht die Entwicklung weiter. Messen sind grundsätzlich ein Abbild der jeweils aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage und sind somit einem laufenden Wandel unterzogen. Aktuell ist die Messebranche in einem starken Wandel und so entwickelt sich auch das ein oder andere Portfolio. Der Blick hierbei ist immer nach vorne gerichtet.“ Diesen Worten lässt der Veranstalter in Augsburgs Nachbarschaft Taten folgen.

Zum 1. Juli werden die Münchner Netcomm GmbH und deren Veranstaltungen an den privaten Messeveranstalter übergehen. Damit verantwortet AFAG ab sofortdie SicherheitsExpo, die Personalmesse München sowie die Sales Marketing Messe. Aber auch in Augsburg verspricht sich Forster viel für Zukunft: „Für 2023 gehen wir von einem wieder starken Wachstum und einer hohen Nachfrage nach Ausstellungsflächen aus. Die aktuelle Nachfrage ist groß.“

Während AFAG versucht den Standortwechsel der GrindTec nicht hoch zu hängen, gibt es gegensätzliche Stimmen aus der Politik. Kreisvorsitzender der FDP Augsburg, Ralf Neugschwender, bedauert den Abschied vom Augsburger Messegelände: „Der dauerhafte Abzug der Fachmesse GrindTec mit ihren rund 500 Ausstellern ist für Augsburg und die Region ein herber Verlust, der spürbare wirtschaftliche Einbußen bei Serviceunternehmen, Messebauern, Einzelhandel sowie Gastronomie und Hotellerie nach sich ziehen wird.“