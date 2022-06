So lange steht der Stadtgarten der Stadtsparkasse Augsburg am Königsplatz

Nachhaltigkeitswochen

Archivbild. Der Vorstandsvorsitzende der SSKA, Rolf Settelmeier. Foto: SSKA

Mit dem „Stadtgarten am Kö“ sollen Besucher der Innenstadt mitten im Zentrum zum Verweilen einkehren. Was es mit der Grünfläche sonst auf sich hat und wann sie wieder abgebaut wird.

Wie im Vorjahr gestaltete die Stadtsparkasse Augsburg im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitswochen auch 2022 einen Ort in der Innenstadt um. Rund um den Manzùbrunnen am Königsplatz gibt es daher nun den sogenannten "Stadtgarten am Kö". Die neue Installation fällt allerdings deutlich größer aus als der letztjährige Stadtdschungel im Mettlochgässchen. Von dieser verspricht sich das Unternehmen echte Aufenthaltsqualität.

Über 300 Pflanzen und rund 500 Paletten schaffen eine kleine Insel in der Fußgängerzone. In der Dunkelheit werden die Garten- und Sitzelemente beleuchtet. Über verschiedene Themen rund um Nachhaltigkeit informieren zudem Schautafeln. Ziel der rund 500 Quadratmeter großen Installation sei es, die Bevölkerung für Umwelt- und Klimaschutz vor Ort zu sensibilisieren. Der Zugang zum Brunnen bleibt dabei erhalten.

Nach vier Wochen Stadtgarten erfolgt am 23. Juli dann der Abbau. "Weil wir auch hier verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen möchten, sieht die Planung vor, die verwendeten Materialien des Stadtgartens wie Holz, Winkel, Schrauben, Infotafeln und Pflanzen im Nachgang wiederzuverwenden", erläutert Rolf Settelmeier, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Augsburg. Die Materialien für den Stadtgarten sollen wiederverwendbar sein oder von Kooperationspartner stammen. Darauf sei selbst bei kleinsten Details wie beispielsweise Kabelbindern geachtet worden sein. Auf- und Abbau sowie das Bewässern der Pflanzen übernehmen das THW Augsburg und die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt.

Gemeinsam mit dem Haus der Stifter wird die Stadtsparkasse überdies einen neuen Baum in der Augsburger Innenstadt finanzieren. Die Hälfte des Betrages, nämlich 1.500 Euro, stellt dabei die Stiftergemeinschaft zur Verfügung. Hierfür befindet sich im „Stadtgarten am Kö" eine Becher-Spendenbox. Dort hinein können die Pfand-Becher des benachbarten Kulturbiergartens eingeworfen werden. Das Pfand fließt in die Baumpflanzaktion. Zusätzlich besteht eine Online-Spendenmöglichkeit, auf die vor Ort hingewiesen wird.