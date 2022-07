Stadtsparkasse Augsburg: Der Nachfolger von Rolf Settelmeier steht fest

Nachfolge

Archivbild. Der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg, Rolf Settelmeier. Foto: Stadtsparkasse Augsburg

Der Chef der Stadtsparkasse Augsburg, Rolf Settelmeier, verlässt zum 30. Juni 2023 das Kreditinstitut. Wer seine Nachfolge antreten wird.

Seit 2008 ist Rolf Settelmeier verantwortlich als Vorsitzender des Vorstandes für die aktuell rund 950 Mitarbeitenden der Stadtsparkasse Augsburg. Ende Juni des kommenden Jahres wird er auf eigenen Wunsch nach 15 Jahren in dieser Position seine aktive berufliche Laufbahn beenden.

Wenn der zu diesem Zeitpunkt 64-jährige zum 30. Juni 2023 in den Ruhestand eintritt, wird ihm Sandra Peetz-Rauch nachfolgen. Am 18. Juli wurde die 50-jährige einstimmig durch die Zweckverbandsversammlung Stadtsparkasse Augsburg-Friedberg als Vorstands-vorsitzende des größten Kreditinstituts der Region bestellt.Das teilte das Kreditinstitut am Montag mit.

Oberbürgermeisterin Eva Weber, Rolf Settelmeierm Sandra Peetz-Rauch und Roland Eichmann, 1. Bürgermeister Friedberg. Foto: Stadtsparkasse Augsburg.

„Mit Sandra Peetz-Rauch haben wir eine kompetente Nachfolgerin gefunden. Wir gratulieren und wünschen ihr bereits jetzt alles Gute und viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.", äußert sich Rolf Settelmeier zu seiner Nachfolgerin.

Darauf freut sich die Nachfolgerin von Rolf Settelmeier Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Sandra Peetz-Rauch ist derzeit als Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau tätig, wo sie seit 2014 die Marktfolge Aktiv, die Kreditabteilung, das Beauftragtenwesen und die Zentralen Dienste verantwortet.

Als Gewächs der Sparkassen-Finanzgruppe sei die gebürtige Bremerhavenerin gut vernetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Nach der Ausbildung zur Sparkassenkauffrau bei der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln folgte die Weiterbildung zur Sparkassenbetriebswirtin an der Akademie für Finanzwirtschaft & Informationstechnologie Hannover, welche Peetz-Rauch 2001 mit Diplom an der Deutschen Sparkassenakademie Bonn absolvierte. 2010 erwarb sie einen MBA-Abschluss in Banking & Management an der Wirtschaftsuniversität Wien. In ihrer Heimatsparkasse stieg die verheiratete Sandra Peetz-Rauch unterdessen von der Sachbearbeitung im Kreditbereich bis zur Abteilungsdirektorin der Marktfolge Aktiv auf.

„Meiner neuen Aufgabe sehe ich mit Vorfreude entgegen. Mich reizen die Gestaltungsmöglichkeiten, eine große und gut aufgestellte Sparkasse weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen", sagt Sandra Peetz-Rauch, die ihren Wohnsitz für die künftige Position in die Region Augsburg verlegen wird. Besonders am Herzen liegen ihr vor allem „die Zufriedenheit der Privat- und Firmenkunden".

Der SSKA-Vorstand: Wolfgang Tinzmann, Rolf Settelmeier, Cornelia Kollmer (v. l.) Foto: Stadtsparkasse Augsburg

Diese Aufgaben übernimmt Sandra Peetz-Rauch Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Sandra Peetz-Rauch wird ab 1. Juli 2023 dem Gesamtvorstand vorsitzen und in dieser Funktion die Hauptverantwortung für die Bereiche Finanzen & Controlling inklusive Gesamtbanksteuerung, Revision, Organisation, Personal, Recht, Unternehmenskommunikation und Vorstandsstab inne haben. Cornelia Kollmer ist als ihre Stellvertreterin für den Privatkundenmarkt, die Vertriebssteuerung und den Kreditbereich zuständig. Komplettiert wird der Vorstand durch Wolfgang Tinzmann, welcher neben dem Unternehmens- und Firmenkundenbereich auch das Private Banking, die Baufinanzierungsabteilung, Payment Services, Immobilienvermittlung und das Beauftragtenwesen verantwortet.

Oberbürgermeisterin Eva Weber und Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann betonen: „Der frische und zukunftsorientierte Auftritt von Sandra Peetz-Rauch, die gute Kommunikation während des gesamten Bewerbungsprozesses und die fachliche Kompetenz hat schnell zu einem einstimmigen Votum im Verwaltungsrat und Zweckverband geführt."