SSKA-Stiftung unterstützt Kinderheime in Argentinien

Leben braucht Raum. Dieser fast schon philosophische Ansatz ist die Grundlage der Arbeit der Stiftung Leben-Raum in der Haus der Stifter - Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg. Über 30.000 Euro gingen jetzt über die 2014 von einem Augsburger Ehepaar errichtete Stiftung an drei Kinderheime in Morenos, einem Vorort von Buenos Aires in Argentinien.

Schwierige Jahre für die Kinderheime in Argentinien

„Gebaute Räume geben Schutz. Sie sind Chance für Entwicklungen, Orte der Arbeit, der Kreativität und Begegnung“, so das Credo der Stifter und weiter: „Wir versuchen die räumlichen Lebensbedingungen für diejenigen zu verbessern, die unter unzureichenden Bedingungen wohnen, arbeiten und leben müssen.“ Das Jahr 2021 war aufgrund der Pandemie und den sich daraus ergebenen Einschränkungen ein äußerst schwieriges Jahr. Gerade für die Heime. Alle drei waren von der Krankheit betroffen und die besonders strengen Ausgangssperren in Argentinien machten das tägliche Leben mit den notwendigen Besorgungen und auch den Arztbesuchen schwierig. Darüber hinaus wurden die staatlichen Unterstützungen zeitweise empfindlich gekürzt.

Dazu wurden die Spendengelder eingesetzt

Auf Grund der Notlage und der Sondersituation, die durch die Pandemie entstanden war, hat sich die Stiftung Leben-Raum dazu entschlossen, im Jahr 2021 auch die Lebensmittelversorgung in den Heimen mit zu finanzieren – dies war notwendig geworden um das Überleben zu sichern, heißt es in einer Mitteilung. Dank der zahlreich eingegangenen Spenden für die Kinderheime konnte nicht nur der Alltag dort aufrechterhalten werden: In Casa Teresa konnten die Schäden eines Brandes vollständig beseitigt werden konnten. In Los Horneros musste das Grundstück mit einer Mauer eingefriedet werden. Dies war notwendig geworden, weil wiederholt der bisherige Zaun um das Grundstück beschädigt worden war. Das Heim wird ausschließlich von Mädchen bewohnt, die um ihre Sicherheit fürchten mussten, so eine Mitteilung der Stiftung.