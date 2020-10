So ist die Lechhauser Kirchweih 2020 trotz Corona geplant

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten dieses Jahr bereits zahlreiche Veranstaltungen in Bayerisch-Schwaben abgesagt werden. Am Samstag, 17. Oktober beginnt in Augsburg jedoch trotz Corona die Lechhauser Kirchweih, die bis einschließlich Sonntag, 25. Oktober, andauern wird.

Biergarten wird nicht wie geplant aufgebaut

Aufgrund der neuesten Entwicklung bei den Corona-Neuinfektionen in Augsburg hat sich der Betreiber des Biergartens auf der Lechhauser Kirchweih entschieden, den Biergarten nicht wie geplant aufzubauen. In der derzeitigen Gesamtsituation, in der weitergehende Beschränkungen etwa der Gästezahl pro Gruppe drohen, sehe sich der Wirt nicht in der Lage, kurzfristige restriktive Vorgaben umzusetzen. In Abstimmung mit der Stadt Augsburg findet daher kein Biergartenbetrieb auf der Lechhauser Kirchweih statt.

Es gilt Maskenpflicht auf der Kirchweih

Der Vergnügungspark mit den Schaustellerbetrieben bleibt davon unberührt. Allerdings gilt auf dem gesamten Veranstaltungsareal Maskenpflicht. Die Betriebszeiten des Vergnügungsparks sind an den Tagen Montag bis Donnerstag von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Freitag und Samstag von 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr und Sonntag von 10:30 Uhr bis 21:00 Uhr.