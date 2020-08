So geht der Augsburger Stadtsommer weiter

Es sind Sommerferien und viele Familien können in diesem Sommer nicht wie sonst in den Urlaub fahren. Mit dem Augsburger Stadtsommer möchte Augsburg Marketing zusammen mit der Stadt Augsburg und der Regio Augsburg Tourismus deswegen en spezielles Programm realisieren. „Sich inspirieren lassen und vom Smartphone unabhängig neue Wege entdecken“ – das ist das Motto der neuen Familienkarte von Augsburg Marketing. Spielplätze, familienfreundliche Gastronomie, Läden, die alles für Kinder haben oder Alternativen für regnerische Tage: Der Familienfaltplan soll nicht nur verschiedene Tipps für Kinder und ihre erwachsenen Begleiter parat halten, sondern auch mehrere Vorschläge für gemeinsame Entdeckertouren durch die Innenstadt aufzeigen.

Fahrradtage initiiert

Wer nicht in der Innenstadt wohnt, hat in der Regel verschiedene Möglichkeiten, diese zu erreichen. Besonders bequem und angenehm ist es im Sommer auf jeden Fall immer mit dem Fahrrad, auch wenn man aus dem Umland kommt. In Kooperation mit Boxbote und der Stadt Augsburg hat Augsburg Marketing die letzten beiden Augustsamstage deswegen zu Fahrradtagen erklärt, bei denen es verschiedene Serviceangebote am Königsplatz rund ums Fahrrad gibt. Sowohl am 22. als auch am 29. August gibt es ab jeweils 11 Uhr einen extra Fahrradparkplatz am Manzù-Brunnen, bei dem jeder sein Fahrrad abstellen kann, um von hier aus die Innenstadt zu erkunden. An beiden Samstagen steht auch der swa-Gepäckbus am Königsplatz, in dem man seine Einkäufe kostenlos zwischenlagern kann. Für alle Radfahrer aus dem Augsburger Stadtgebiet gibt es noch ein Sahnehäubchen obendrauf: die Pop-Up-Annahmestelle von Boxbote Shop & Drop im swa-Gepäckbus. Die Einkäufe werden dann von einem Fahrradkurier zu einem Wunschtermin direkt nach Hause geliefert.

Fahrgeschäfte in der Innenstadt

Neben diesen beiden neuen Aktionen wurden aber auch weitere Möglichkeiten organisiert, die Sommertage und -abende in Augsburg zu genießen und den Sommer in der Stadt zu erleben. Auf verschiedenen innerstädtischen Plätzen stehen zum Beispiel noch bis zum 13. September Fahrgeschäfte, wie unter anderem das Kettenkarussell oder die beiden Kinderattraktionen auf dem Rathausplatz.