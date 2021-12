So blickt Christoph von Külmer auf das Wirtschaftsjahr 2022

Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2022 bezogen auf die Region Bayerisch-Schwaben? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ich glaube, dass die Region sehr zuversichtlich in das neue Jahr blicken kann, auch wenn natürlich der Rohstoffmangel, der Ressourcenmangel, die Energiekosten und natürlich die Pandemie große Hürden für den Fortschritt sind. Die Investitionskraft der deutschen und schwäbischen Wirtschaft ist aber immer noch sehr stark und die starre Zeit 2021 wurde größtenteils gut genutzt. Wir sehen einen starken Ausbau von Innovationen, große Investitionen in Startups, die großflächige Digitalisierung von Geschäftsprozessen, den Aufbau neuer Arbeitsmodelle und eine stärkere Anpassungsfähigkeit an das Marktgeschehen. Als flexible Agentur ist SportBrain mit einem New-Work-Konzept vorangegangen. Mitarbeitern werden flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten ermöglicht. Dies sollte in ganz Bayerisch-Schwaben die Zukunft abbilden.

Wie stellt sich Ihr Unternehmen für das Jahr 2022 auf?

Wir konnten 2021 dank unserer über 70 Kunden mit über 250 Projekten das beste Geschäftsjahr in der Agenturgeschichte verzeichnen. Unser #superteam ist durch viele erfahrene Experten noch stärker geworden und wir werden jeden Tag besser und wollen unsere Grenzen ausloten. Dazu haben wir uns einen Traum erfüllt und unser eigenes Produktionsstudio auf 130 Quadratmetern mit der neuesten Studiotechnik gebaut. So können wir viele Unternehmen aus der Region unterstützen, ihre Kund:innen mit virtuellen sowie hybriden Events, Digitalen Messeauftritten, Webinaren oder Live-Übertragungen in der ganzen Welt zu erreichen. Unsere Kompetenzen und die starke Budgetverlagerung in das Digitale Marketing lassen uns auch daher sehr positiv in Richtung 2022 blicken, wo wir weiter gesund wachsen und uns mit all unserer Expertise weiter durch die Produktion großer Imagefilme und TV auszeichnen wollen. In Sachen digitaler Sichtbarkeit sind wir 2021 schon mit gutem Beispiel vorangegangen und haben unseren eigenen neuen Imagefilm sowie die neue SportBrain Website finalisieren können. Hiermit möchten wir Unternehmen – national wie international, in Bayerisch-Schwaben oder Hamburg zeigen, wie wichtig heutzutage emotionales Storytelling und eine ehrliche Repräsentation der eigenen Firmenwerte im Hinblick auf die Kundengewinnung ist. Nur wer aus der Masse heraussticht, wird digital sichtbar. Dies verkörpern wir 2022 so stark wie noch nie.

Wie blicken Sie persönlich auf das neue Jahr?

Ich hoffe, dass das Jahr 2022 genauso viele Lichtblicke und schöne Momente für mich zu bieten hat, wie 2021. Ich bin Vater geworden und genieße das Familienglück in vollen Zügen. Dazu kann ich mich jeden Tag über so viele tolle Freunde, Partner und Kunden glücklich schätzen, die mir immer den Rücken stärken und mich antreiben. Dazu unser unglaubliches #superteam bei SportBrain, dass jeden Tag das Maximum noch etwas weiter ausreizt und immer neugierig ist. Im Skaterhockey durfte ich dieses Jahr mit der Ü35-Mannschaft des TV Augsburg Vize-Europapokalsieger werden. Hier wäre eine Steigerung 2022 überaus wünschenswert.