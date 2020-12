So bewerten Unternehmen den Wirtschaftsstandort Schwaben

Die schwäbischen Unternehmen sind sehr zufrieden mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Freistaat. Laut einer aktuellen regionalen Auswertung der Studie „Standort Bayern – Unternehmensperspektiven 2020“ der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. würden sich 94,1 Prozent der schwäbischen Unternehmen wieder im Freistaat ansiedeln. Das ist eine Steigerung um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr. „Das sehr gute Ergebnis verdeutlicht ein großes Vertrauen der schwäbischen Wirtschaft in die Stärke des Standorts Bayern. Die Unternehmen sehen hier gute Perspektiven“, sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Die Standortqualität im Regierungsbezirk Schwaben bewerten die Unternehmen mit 79 von 100 Punkten. Damit liegt Schwaben bayernweit auf Platz 2 und über dem bayerischen Durchschnitt von 75,5 Punkten. Gute Noten vergeben die schwäbischen Unternehmen mit der Schulnote 2,6 dem Innovationsumfeld und mit der gleichen Benotung der Energie- und Stromversorgung. Die allgemeine Infrastruktur wird mit der Note 2,8 bewertet und damit spürbar besser als noch im vergangenen Jahr, hier lag die Bewertung bei 3,1. Der Faktor „Humankapital und Arbeitsumfeld“ erhält die Note 3,4 und das Verwaltungshandeln die Note 3,5.

Größer als im bayerischen Durchschnitt ist der Handlungsbedarf beim Thema „Energieversorgung“. 81,4 Prozent der befragten Unternehmen fordern einen Ausbau der Leitungskapazitäten, damit die Stromversorgung langfristig sichergestellt werden kann. Brossardt betont: „Die schwäbischen Unternehmen haben Zweifel, dass ihr zukünftiger Energiebedarf gedeckt werden kann. Hier besteht Handlungsbedarf.“

Schwaben: „Guter Standort für Unternehmen“

Brossardt erklärt weiter: „Insgesamt ist Schwaben ein guter Standort für Unternehmen. Damit das so bleibt, muss weiter in den Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie in die Energieversorgung investiert werden. Zudem muss das Augenmerk auf eine noch effizientere öffentliche Verwaltung gelegt werden.“